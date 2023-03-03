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    首頁　>　彰化縣

    1年狂掉8004人！彰化人口流失加劇 「流沙中年」激增

    彰化縣人口成長走向倒金字塔型，中壯年人口占了7成之高，上有老人要照顧、下有小朋友要養，成了「流沙中年」族。（資料照）

    彰化縣人口成長走向倒金字塔型，中壯年人口占了7成之高，上有老人要照顧、下有小朋友要養，成了「流沙中年」族。（資料照）

    2023/03/03 16:22

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化人口流失早是不爭的事實，每月都在減，去年此時還有125萬2997人，經過一年又掉8004人，現在只剩下124萬4993人；流失無力回天的主因，不再是疫情時民眾出境後2年內沒入境，戶籍被遷出，標註「遷出國外」，反而是「生不如死」、「遷出大於遷入」的情況越來越嚴重。

    全縣人口15歲至64歲中壯年人，占總人口數近7成，0至14歲占1成2，剩下1成8是65歲以上老人，人口型態朝向倒金字塔發展，這群中壯年上有長輩要照顧，下有小孩要養，老少全扛，經濟重擔加劇，變成踩著貧窮線的中產階級，收入瀕臨貧窮邊緣，被喻為快掉入貧窮流沙漩渦的族群，社會上把這群人稱為「流沙中年」。

    1971年彰化縣人口數衝上100萬，一路成長到2006年的131萬5034人達到顛峰，之後反轉下滑，到去年（2022）4月跌破125萬人，喪失爭取升格第七都的人口優勢的最低門檻，副縣長編制因此由2人減為1人。

    根據彰化縣政府民政處公布最新人口數據，截至今年2月28日止，全縣總人口數124萬4993人，死亡1107人、出生725人，死亡明顯大於出生，加上遷出3940人大於遷入3491人，即便入境遷入457人，是被標誌「遷出國外」27人近17倍之高，依舊抵擋不住人口流失的浪潮。

    不少民眾說，中壯年上有長輩要照顧，下有小孩要養，老少都包，收入未增反減，同時面對通膨的生活壓力，中壯年不僅變成「窮忙族」生活上也過著「流沙中年」的宿命，好苦！還有民眾說，彰化是低薪城市，「流沙中年」的勞工生活「薪酸」不已，對比縣長王惠美喊出「美好彰化、希望城市」很諷刺，感受不到幸福在哪裡？

    彰化縣今年2月底人口只剩下124萬4993人，「生不如死」和「遷出大於遷入」成了無法讓人口流失的主因之一。（圖由縣府提供）

    彰化縣今年2月底人口只剩下124萬4993人，「生不如死」和「遷出大於遷入」成了無法讓人口流失的主因之一。（圖由縣府提供）

    2022年2月底彰化縣人口還有125萬多人，經過1年，每月都穩定流失，到今年2月底剩下124萬多人。（圖由縣府提供）

    2022年2月底彰化縣人口還有125萬多人，經過1年，每月都穩定流失，到今年2月底剩下124萬多人。（圖由縣府提供）

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