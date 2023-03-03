驚悚畫面曝！小貨車「鑽」大貨車底瞬間消失 男夾駕駛座送醫不治

小貨車「鑽」入大貨車底盤後車頭瞬間消失，小貨車駕駛夾駕駛座命危。（彰化縣消防局提供）

2023/03/03 14:19

首次上稿：12:52

更新時間：14:19（新增傷者送醫不治）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣和美鎮國道3號和美交流道下方平面道路今天發生一起驚悚車禍，1輛小貨車與1輛大貨車發生碰撞事故，小貨車車頭整個「鑽」入大貨車底，車頭瞬間消失，小貨車施姓駕駛夾在駕駛座上滿臉是血，消防局據報派員趕抵現場，以油壓破壞剪撕開車頭後將他救出送醫搶救，仍因傷重宣告不治。

搶救過程中有消防員發現小貨車儀表板前的手機遊戲正在運作中，是否因此讓駕駛分心釀禍，相關肇事原因與責任由警方釐清中。

彰化縣消防局和美消防分隊今天上午11點據報，和美交流道下方平面道路發生小貨車與大貨車碰撞事故，消防局據報派出6名消防員趕往現場，抵達後發現小貨車整個車頭鑽入大貨車底，小貨車47歲施姓駕駛夾在駕駛座上，滿臉是血，畫面相當驚悚。

消防員出動油壓破壞剪，先將整個小貨車從大貨車底盤拉出，把車頭撕開破壞後，花了一番工夫才將施男拉出車外，固定在擔架上後，火速送往彰化基督教醫院搶救，到院前呈現OHCA。

彰基指出，經搶救半個多小時施男情況仍未見起色，最終仍因傷重死亡。大貨車駕駛則無明顯外傷未送醫。

小貨車「鑽」入大貨車底盤後車頭瞬間消失，小貨車駕駛夾駕駛座董彈不得，畫面驚悚。（彰化縣消防局提供）

小貨車車頭瞬間消失，消防員拉出車外將司機救出送醫搶救。（彰化縣消防局提供）

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