彰化和美「送肉粽」時地曝光 路線圖「上高速」嚇壞網友

民俗專家指出，「送肉粽」儀式進行中，能迴避就要盡量迴避，千萬不能鐵齒，去現場看熱鬧，以免徒增困擾。（資料照，記者湯世名翻攝）

2023/03/02 23:03

〔記者湯世名／彰化報導〕「送肉粽」上高速公路？彰化縣和美鎮中寮里1名里民日前在住家輕生，家屬預定本月5日晚間9點到11點「送肉粽」，將把煞氣送往海邊化解，不料路線曝光後竟出現「上高速」字樣，不僅引起沿路居民憂心，更有大批網友納悶「第一次聽到送肉粽送上高速公路」，紛紛向里長林順泉反映「送煞路程太長」，里長向家屬建議後也從善如流，將原本1公里長的路線縮短為約500公尺，里長並表示「本來就沒有要上高速公路」，大家誤會了，是從高速公路下方穿過，再送到海邊，希望讓儀式能順利進行圓滿結束。

中寮里長林順泉表示，該名里民年約50歲，平日有運動習慣，平易近人，自己居住在該里，日前在住處輕生，家屬決定舉辦「送肉粽」化解煞氣。

原本路線規劃圖曝光，是靖東路右轉東溪路，再左轉桂東路後再左轉新中路，再「上高速」。不過送煞路線曝光後，引發大批網友議論。有人稱「送肉粽送上高速我還是第一次看到」，還有人納悶說，上高速公路那些車怎避開？

林順泉說，原本「送肉粽」路線長達1公里，沿線居民怕怕而來反映，他也向喪家表達是否能修改路線，喪家決定把原來的1公里長路線縮短為500公尺左右，整整縮短1倍。至於網友所稱「送肉粽上高速公路」，這完全是誤會，是從高速公路下方通過，最後再送到海邊化解煞氣，不是網友所稱「送肉粽上高速公路」。

他說，喪家這幾天會在「送肉粽」沿線張貼符咒，星期日送煞當晚，沿線居民最好也提早回家，或緊閉門窗。

民俗專家則指出，傳統科儀目的是送走往生者的怨氣，並安民心，儀式進行中，不能有輕浮看熱鬧的心情參與。儀式過程中能迴避就要盡量迴避，千萬不能鐵齒，去現場看熱鬧，以免徒增困擾。

和美鎮中寮里將有一場「送肉粽」儀式，里長呼籲沿線居民緊閉門窗或提早返家。 （資料照，記者湯世名翻攝）

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