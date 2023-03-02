花壇國中布告欄破爛半世紀用紙板苦撐 學生自嘲：像補丁

花壇國中有25個班級木製布告欄，使用長達半世紀後老舊破損不堪，甚至慘到只能用厚紙板糊貼硬撐，學生自嘲布告欄貼貼補補好像「補丁」。（花壇國中提供）

2023/03/02 22:38

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇國中七、八年級與特教班、資源班、專科教室共25個班級木製布告欄，使用長達半世紀後老舊破損不堪，甚至慘到只能用厚紙板糊貼硬撐，校長凃明秀去年到任時，學生向她說：「我們的布告欄好老舊喔！」學生還自嘲布告欄貼貼補補好像「補丁」，經她奔走找贊助，獲得文德宮大手筆捐贈24萬元，最近全數換成新式布告欄，今天捐贈儀式上學生們還寫卡片感謝福德老爺庇佑，提供舒適的教學環境。

凃明秀說，該校包含特教班、資源班、專科教室及一般教室共有25面木製布告欄，使用長達50年之久，這25面布告欄全都老舊破損不堪，且由於破損太過嚴重，學生們為了佈置教室，總是需要耗時製作大型海報，且需要使用危險的釘槍才能張貼，因此更新不易，不僅不環保，也容易因為破損、褪色而變得不甚美觀，學生們乾脆以厚紙板糊貼在布告欄上，自嘲看上去「像補丁」。

凃明秀去年8月到任後，有學生向她說：「報告校長，我們的布告欄好老舊喔！」讓她決定要想辦法來找贊助，把布告欄換新。經她向文德宮管理委員會反映此事，文德宮也大手筆捐贈24萬元，協助花壇國中這25面布告欄全數換新，使教室全面更換為磁性佈告欄。新的磁性佈告欄不僅乾淨、美觀且實用，更兼顧環保意識永續發展，使用上相當便利，讓學生不浪費時間在佈置上，擁有更充裕的時間可以做更有意義的事，各班還可以依據需要，隨時調整公佈事項與學生作品佈置等，既可展現班級獨特性，更能提升美感視野，深受師生所喜愛。

為了感謝福德老爺及管理委員會德澤在地學子，今天於花壇國中舉辦感恩會，由凃明秀及家長會長顧明裕等家長委員們率領師生頒贈感謝狀給文德宮主委李錫圭與所有委員，感恩文德宮委員們對學校辦學的大力支持。

凃明秀說，文德宮主祀神祇為福德老爺，香火鼎盛，擁有廣大信徒，在文德老爺的庇佑下，花壇國中對外競賽每年均有亮眼的表現。此外，每年的會考成績亦取得突破性的進步，因此得到文德老爺頒發優異獎學金鼓勵在地學子的優秀表現。感謝文德宮長期的支持與鼓勵，不僅挹注經費改善學校設備，提供舒適的教學環境，更頒贈獎學金，讓花壇學子學習專心、老師教學安心、家長教養放心。

花壇國中有25個班級木製布告欄，使用長達半世紀後老舊破損不堪。（花壇國中提供）

花壇國中有25個班級木製布告欄，全數換成嶄新的磁性布告欄，乾淨、美觀且實用。（花壇國中提供）

花壇國中校長?明秀（右）今天頒贈感謝狀給文德宮主委李錫圭（左），感謝文德宮捐贈24萬元讓老舊布告欄全數換成嶄新的磁性布告欄。（花壇國中提供）

花壇國中師生今天感謝文德宮捐贈24萬元讓老舊布告欄全數換成嶄新的磁性布告欄。（花壇國中提供）

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