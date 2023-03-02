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    首頁　>　彰化縣

    輔導旅宿績效吃「丙」 彰化縣政府回應了

    彰化縣政府城觀處從去年中秋節假期到今年農曆春節，不定期稽查旅宿業，並輔導業者熟悉填報系統操作，以利每月即時上網填報營運報表和保險資料。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府城觀處從去年中秋節假期到今年農曆春節，不定期稽查旅宿業，並輔導業者熟悉填報系統操作，以利每月即時上網填報營運報表和保險資料。（記者張聰秋攝）

    2023/03/02 22:24

    〔記者張聰秋／彰化報導〕針對交通部觀光局最新公布，全台各縣市政府輔導旅宿業者績效考核，彰化縣竟然拿到「丙」成績敬部末座，對此，城市暨觀光發展處回應指出，已成立專案小組，會輔導業者熟悉填報系統操作，並輔導非法旅宿完成合法登記，同時不定期督察輔導旅宿業，以爭取下次評鑑的佳績。

    此績效結果是以前年（2021）8月至去年（2022）7月為考核區間，觀光局邀請專家學者組成績效考核小組，檢視全台旅宿業「消費者住宿安全及保障、非法旅宿管理面、合法旅宿管理面」等三大面向。觀光局指出，彰化縣未落實督促業者填報營運報表，對民宿的查處也較其他縣市低，為此要求縣府提出改善措施。

    對此，城觀處指出，本縣因喬友大樓防疫旅館火災案，業務承辦人員調動更迭，又本縣多數旅宿經營者年紀較長，因城鄉數位落差不擅長電腦操作，常未能按月即時上網填報營運報表及保險資料，影響考核成績。

    城觀處為此成立專案小組，除了輔導業者熟悉填報系統操作、強化聯合稽查機制、辦理教育訓練，邀請業界講師進行經驗分享，輔導非法旅宿完成合法登記外，並進行本縣特色旅宿業宣傳及行銷，好比說，近期安排新加坡旅行團、日本愛知國際文化交流訪問團等，就是希望能從管理、輔導及行銷各方面多管齊下，提升旅宿業服務品質、經營行銷及整體競爭力。

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