下雪了？八卦山逾千棵李花大爆發 遊客驚呼「像在雪地裡」

花壇鄉虎山巖逾千棵李花大爆發，八卦山區彷彿鋪上白雪，與鮮紅色櫻花相映成趣。 （陳姓民眾提供）

2023/03/02 12:46

〔記者湯世名／彰化報導〕228連假過後氣溫乍暖還寒，彰化縣花壇鄉八卦山腰1000多棵李花大爆發，枝頭一片白皚皚，彷彿鋪上白雪，讓賞花的遊客驚嘆：「好像走在雪地裡！」參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，今年李花晚開，目前適逢盛開，3月6日以前是最好的賞花期，民眾可得把握機會，一旦錯過就要等明年了。

6年前花壇鄉公所在虎山巖周邊栽種李花樹苗，虎山巖寺方也種植李樹，多年來持續增種，目前總數量多達上千棵，3年前開始開花，開的一年比一年漂亮，堪稱是賞李花的最佳秘境，遊客也逐漸增加，知名度大開，今年228連假吸引爆滿遊客前來虎山巖寺拜拜兼賞花。

喜好攝影的陳姓遊客說，上星期李花還只開7成多，228連假過後整片園區大爆發，每一棵李花樹都滿開炸裂，成串白色花朵堆滿枝頭，且呈現濃烈的白，遠望好像樹枝披了一層白雪，漫步園區有如欣賞雪景，浪漫極了。

虎山巖寺管委會主委黃慈啟說，種植李樹期間偶有部份苗木枯死，廟方積極補植，估計現有逾千棵李樹。今年2月初李花陸續綻放，228連假大爆發，預計花況持續到3月5日，民眾仍可在這個週休假日前往體驗滿園雪白色花海。

參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，花壇金針花已經全國知名，現在再加上李花、櫻花，目前適逢李花盛開，風光明媚，春遊正是時候，歡迎國人來虎山岩賞花、吃美食、走步道，也可利用平日人潮較少時段賞花，別有一番風情。

花壇鄉虎山巖李花大爆發，枝頭一片白皚皚，彷彿鋪上白雪。 （陳姓民眾提供）

花壇鄉虎山巖逾千棵李花大爆發，枝頭一片白皚皚，彷彿鋪上白雪，遊客直呼浪漫。 （陳姓民眾提供）

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