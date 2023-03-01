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    首頁　>　彰化縣

    社福大樓不蓋了！ 彰化田中第一市場重建計畫喊卡

    彰化縣田中鎮第一零售市場閒置超過20年，還被判為危樓，地方政府原有意改建為結合市場與長照二合一的社福大樓，但引起不少爭議而喊卡。（記者陳冠備攝）

    彰化縣田中鎮第一零售市場閒置超過20年，還被判為危樓，地方政府原有意改建為結合市場與長照二合一的社福大樓，但引起不少爭議而喊卡。（記者陳冠備攝）

    2023/03/01 19:17

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田中鎮第一零售市場閒置超過20年，原本鎮公所計畫爭取衛福部補助，重建結合市場與長照二合一的社福大樓，但引起地方爭議，新鎮長蕭淑芬上任後將著手重新規劃。蕭淑芬表示，第一零售市場未來規劃一定要以市場用地為主，才能帶動地方發展，不過長照大樓也會全力爭取興建，地點已審慎評估中。

    田中鎮第一零售市場1981年啟用，佔地坪約600坪，後來大樓歷經火災、921地震等事故，導致市場攤販全撤出，2019年被審計部評為危樓並要求拆除，田中鎮前鎮長洪麗娜希望依促參法規定辦理BOT案，結合中央補助達總預算5億元以上來整建「綜合式長照機構暨市場大樓」，但有地方民眾認為，市區吵雜不適合老人安養，引來爭議。

    蕭淑芬指出，第一零售市場旁就是地方信仰中心乾德宮，平常會有廟會等活動，易干擾到需要安寧的長者，且救護車出入頻繁，並不適合做為長照或日照中心，不過市場空間一定要活化，她已著手規劃，未來改建仍以市場用途為主，並考量市區停車不便，會增加停車空間等，讓效益發揮到最大，絕不會成為蚊子館。

    蕭淑芬也說，目前田中鎮還沒有長照社福大樓，未來一定會向中央及縣府爭取經費設置，但需先和縣府等單位討論用地問題，目前已審慎評估中。

    田中鎮第一零售市場已全棟封鎖。（記者陳冠備攝）

    田中鎮第一零售市場已全棟封鎖。（記者陳冠備攝）

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