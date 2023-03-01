保健食品標榜抗疫療效 生技公司將「蘇荷茶配方」當藥賣違法

蘇荷茶萃取濃縮錠成分含有紫蘇葉、甘草、魚腥草等中藥材萃取物，究竟是藥品還是食品，容易引起民眾疑慮。（資料照）

2023/03/01 18:48

〔記者陳冠備／彰化報導〕2020年武漢肺炎（新型冠狀病毒病COVID-19）爆發，彰化詹姓男子隔年6月取得中央研究院技術授權「蘇荷茶系列」配方，應製成保健食品，他卻擅自改為藥品屬性的「清冠保蘇荷茶萃取濃縮錠」，並標榜可防疫、抗病毒、增加抵抗力等醫療效能，違反藥事法。彰化地院審理，詹男未經核准製造偽藥，判處有期徒刑1年4月併科罰金30萬元，得緩刑2年，並應支付公庫35萬元，生技公司黃姓代表人科罰30萬元。

據了解，該案源於去年大選，彰化縣永靖鄉長參選人朱秋豹，贈送寫有「清之冠」等字樣的蘇荷茶萃取濃縮錠產品給民眾，因成分含有紫蘇葉、甘草、魚腥草等中藥材萃取物，究竟是藥品還是食品，引起民眾疑慮，也認為違反選罷法而舉報。

不過朱秋報辯稱，該產品為食品也未宣傳療效，一盒10錠，成本約20多元，贈送行為未違反藥事法與選罷法，經彰化地檢署調查結果未起訴朱男，但發現，同樣配方產品，詹男曾委由不具藥廠資格的另一家生技公司代工製造「原輔堂清冠保蘇荷茶萃取濃縮錠」 約2000至3000盒，並在網路Youtube平台的廣告中以醫療效能宣傳，每盒售價2000至3000元。

起訴內容指出，詹男（57歲）為生技公司實際負責人，2021年6月取得中研院技術授權「蘇荷茶系列」配方，在未獲製造藥物許可下，委由另一家不具藥廠資格的生技公司代工生產「原輔堂清冠保蘇荷茶萃取濃縮錠」，並以「蘇荷防易1號清冠保」，在網路Youtube平台刊登廣告宣稱產品獲得中研院「緊急授權」，可防疫、抗病毒、增加抵抗力，抑制多種發炎等醫療效能，足以使民眾誤信為藥物。

後來該廣告遭檢舉，並遭衛福部命令下架，檢方也調查，中研院與詹男負責的生技公司授權製成契約是保健及健康食品，不得製成藥品或宣傳療效，但詹男辯稱，公司並沒在網路Youtube平台刊登廣告，向中研院取得的是「非專屬授權契約」非「緊急授權」等語。

法官審理認為，詹男與該生技公司黃姓代表人，將蘇荷茶系列配方在未經授權下製成藥品，違反藥事法製造偽藥罪，對詹男判處1年4月徒刑併科罰金30萬元，得緩刑2年，並應支付公庫35萬元；黃姓代表人科罰30萬元。

詹姓男子取得中研院授權蘇荷茶食品配方，應製成保健食品，卻擅自改為藥品屬性的「清冠保蘇荷茶萃取濃縮錠」販售，違反藥事法。（圖翻攝網路）

彰化縣永靖鄉長參選人朱秋豹，去年大選曾贈送寫有「清之冠」等字樣的蘇荷茶萃取濃縮錠產品給民眾，該產品未宣傳療效，贈送行為未違反藥事法與選罷法。（資料照）

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