防詐視同作戰！ 彰警局長廟口開講宣導「識詐」

彰化縣警局長張國雄（中站立者）到廟口開講向居民宣導「識詐」。（彰化縣警局提供）

2023/03/01 17:30

〔記者湯世名／彰化報導〕防詐視同作戰！彰化縣警局甫獲警政署新世代打擊詐欺策略行動綱領「識詐」（宣導教育）執行計畫第1期乙組第1名殊榮，但有感於詐騙集團不斷進化，警察局最近在彰化火車站、彰化市八卦山牌樓以電視牆播放防詐宣導影片，警察局長張國雄甚至親自下鄉深入社區，在廟口等場合向居民親舉許多真實詐騙案例，教導民眾「識詐」，避免一時驚慌受騙，讓畢生積蓄付之一炬。

縣警局指出，常見5大詐騙手法「假網拍、假投資、假交友、假冒親友及解除分期付款」，是時下的詐騙手法；彰化縣警察局獲獎後仍持續精進宣導作為，陸軍（實體）、空軍（網路）宣導併進，分享各種詐騙手段，透過多種管道，讓民眾更能了解各種詐騙手法，以達成「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向破解詐騙手法，建立國內「防詐騙、擋金流、清集團」的終極目標。

張國雄指出，手機臉書一打開，除了各級警察機關臉書專頁外，各鄉鎮市地方臉書或社團粉絲專頁，也都看的到警方的宣導短片及文宣；各大街小巷都可看到彰化縣警察局同仁的宣導身影，彰化月影燈季、鹿港老街攤販、廟宇廣場、長照據點、老人會館、宗教集會活動、公司團體員工教育訓練等，只要有人潮聚集的地方，警方就不會錯過任何防詐宣導的機會，以分齡、分眾、分層方式強化反詐宣導，讓反詐觀念如同反毒一樣深入校園、社區鄰里間，使民眾透過對各種詐騙手法的認知提升，來增強防詐免疫力。

此外，由警察局結合轄內金融機構推動的攔阻詐騙強化作為，成效良好，去年共攔阻詐騙1044件、攔阻金額達5億6624萬餘元，攔阻詐騙成功率全國第一，對於攔阻詐騙有功的員警及行員，縣長更會擇優於縣政府擴大主管會報親自頒獎表揚，感謝員警及行員為彰化縣民守護荷包。

張國雄表示，防詐視同作戰，全民共同防詐，才能將詐騙趕出彰化。詐騙花招推陳出新，但只要把握「一聽、二掛、三查證」，接到陌生來電或訊息請務必保持冷靜，盡可能記下相關細節，再透過正規管道詢問，或撥打165反詐騙專線請求協助；另外網路詐騙陷阱多，在享受網路交易與手機帶來的便利之餘，應加強自身防詐意識，提高警覺，交易匯款前務必再三確認，勿輕易相信來源不明投資管道，避免受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

彰化縣警局長各單位以電視牆方式播放防詐宣導。（彰化縣警局提供）

彰化縣警局長各單位以電視牆方式向往來的民眾宣導防詐。（彰化縣警局提供）

彰化縣警局長警察同仁持續向民眾進行防詐宣導。（彰化縣警局提供）

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