雞蛋不求人！彰化藥師自家頂樓養蛋雞、1家7口吃不完

彰化縣藥師陳弘志在自家頂樓養10隻 蛋雞，全家7口吃不完還能夠賣給友人。（陳弘志提供）

2023/03/01 15:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國內雞蛋受到禽流感、國際原物料上漲等因素，導致蛋價上漲、供不應求，但彰化縣伸港藥局藥師陳弘志，從去年開始養10隻蛋雞，供應全家7口綽綽有餘，擁有人人稱羨的「雞蛋自由」！

陳弘志與妻子陳佳怡育有5個小孩，分別就讀小6到幼兒園小班，陳弘志在去年就發現雞蛋缺又漲價，他馬上就決定在自家頂樓養蛋雞，做好萬全的準備。

不過，陳弘志踏上「雞蛋富翁」的第一步卻是遭到挫敗，因為，他向飼料行訂了10隻蛋雞的雛雞，在缺貨情況下無法立即提供，剛好他到外縣市農民市集見到有老翁在賣，當場就購買了10隻帶回家，沒想到雞不下蛋，還可以聽到公雞叫，才發現養錯了雞，連忙把肉雞轉送人。

等到飼料行的蛋雞雛雞送來了，陳弘志把小雞養在自家頂樓的籠子裡，一開始要用燈光來讓雛雞保暖，再用飼料與水來餵養，小雞大約養了4個月時間就可以開始下蛋，平均10隻蛋雞每天可以產下8到10顆蛋，自家吃不完，還可以賣給朋友。

而自家養蛋雞到底划不划算？陳弘志說，他所養的蛋雞是產紅殼雞蛋，以採購雛雞、籠子與飼料費，加上夏天要添購冷風扇來降溫，冬天要點燈保暖，並養黑水虻來分解雞糞等等來換算成本，平均每顆紅殼雞蛋成本就要超過4元，最重要的是自家養的蛋雞只有吃飼料與水，品質完全看得到，小孩也樂得開心來餵飼料與撿蛋。

陳弘志說，他飼養的蛋雞開始下蛋半年以來，大約產下將近1800顆雞蛋，為了確保「雞蛋自由」能夠持續下去，去年底再次購入第二批10隻蛋雞雛雞，預計今年4月開始產蛋，而第一批蛋雞則計畫在今年底「退休」，讓「自給自足」的雞蛋可以「生生不息」。

彰化縣藥師陳弘志在自家頂樓養蛋雞，產下第一顆蛋時還特別拍照紀念。（陳弘志提供）

彰化縣藥師陳弘志在自家頂樓養10隻蛋雞，平均每天可產下8到10顆蛋，吃不完還可賣人。（陳弘志提供）

彰化縣藥師陳弘志與妻子陳佳怡育有5個小孩，因為前三胎都是男生，喜歡女兒的兩人直到生下老四才如願，老五女兒則是意外報到。（資料照，記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法