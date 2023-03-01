為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    彰化芬園黃花風鈴木滿開！和服女漫遊「黃金大道」打卡

    芬園黃花風鈴木滿開炸裂，大批遊客漫遊「黃金大道」拍照打卡，直呼：「超浪漫」。（圖由陳姓民眾提供）

    芬園黃花風鈴木滿開炸裂，大批遊客漫遊「黃金大道」拍照打卡，直呼：「超浪漫」。（圖由陳姓民眾提供）

    2023/03/01 09:17

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉彰南路綿延5公里長的黃花風鈴木今年大爆發，截至今天為止花開已高達9成，連日來吸引爆滿遊客前往賞花拍照，甚至有女遊客特地換上和服粉墨登場，在「黃金大道」上打卡拍照，近距離與黃花風鈴木合影，令人有置身日本的錯覺。芬園觀光文化協會理事長陳國禎說，目前黃金大道金黃色花海美到令人屏息，歡迎民眾前來賞花，錯過就要等明年了。

    連日來有許多遊客前往芬園鄉彰南路與黃花風鈴木做近距離接觸，二二八假期甚至吸引爆滿遊客，攤商也前來擺攤做生意，整條彰南路沿線相當熱鬧，拍照打卡的遊客漫步在金黃色花海的黃花風鈴木下，直呼「超浪漫」。還有許多女遊客甚至換上和服，漫遊在黃金大道上，相當吸睛，也宣告春天來臨。

    1名陳姓遊客說，去年彰南路從寶藏寺前延伸到溪頭村約5公里長路段的黃花風鈴木大爆「花」，一路蔓延的黃花風鈴木，成為初春時點綴省道台14線最美的金黃色布幔，花瓣掉落時刻，地上滿是黃花，美麗景致不輸櫻花，相當浪漫，今年雨水少，黃花風鈴木滿開炸裂，比去年開得還要密集、漂亮。

    芬園觀光文化協會理事長陳國禎說，16年前芬園鄉公所在彰南路兩側栽植黃花風鈴木作為行道樹，每逢花季時，沿線金黃色花海，將彰南路裝置成一條「黃金」大道，美到令人屏息。今年由於雨水少，黃花風鈴木花苞不致被雨水打掉，每一棵樹都爆開滿滿的花，目前已大開9成，是賞花最佳時機，遊客可得把握機會前來賞花，因為接下來花季將進入尾聲，錯過就要等明年了。

    芬園黃花風鈴木滿開炸裂，有女遊客換上和服漫遊「黃金大道」打卡，宛如置身日本。（圖由陳國禎提供）

    芬園黃花風鈴木滿開炸裂，有女遊客換上和服漫遊「黃金大道」打卡，宛如置身日本。（圖由陳國禎提供）

    芬園黃花風鈴木滿開炸裂，大批遊客漫遊「黃金大道」拍照打卡。（圖由陳姓民眾提供）

    芬園黃花風鈴木滿開炸裂，大批遊客漫遊「黃金大道」拍照打卡。（圖由陳姓民眾提供）

    芬園黃花風鈴木大爆發，遊客漫遊「黃金大道」拍照打卡。（圖由陳姓民眾提供）

    芬園黃花風鈴木大爆發，遊客漫遊「黃金大道」拍照打卡。（圖由陳姓民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    黃花風鈴木大爆發 228連假來屏東遊賞正是時候
    2023/02/24 20:08

    黃花風鈴木大爆發 228連假來屏東遊賞正是時候
    芬園5公里長黃花風鈴木 228變身「黃金」大道
    2023/02/24 15:00

    芬園5公里長黃花風鈴木 228變身「黃金」大道

    張家瑋激裸超震撼 零贅肉靠「噴二下」
    228連假何處去？ 彰化櫻花、黃花風鈴木、木棉花活力綻放！
    2023/02/23 15:55

    228連假何處去？ 彰化櫻花、黃花風鈴木、木棉花活力綻放！
    不讓紅花獨美 「巴西國花」在高雄綻放
    2023/02/22 16:48

    不讓紅花獨美 「巴西國花」在高雄綻放
    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播