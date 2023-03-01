彰化芬園黃花風鈴木滿開！和服女漫遊「黃金大道」打卡

芬園黃花風鈴木滿開炸裂，大批遊客漫遊「黃金大道」拍照打卡，直呼：「超浪漫」。（圖由陳姓民眾提供）

2023/03/01 09:17

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉彰南路綿延5公里長的黃花風鈴木今年大爆發，截至今天為止花開已高達9成，連日來吸引爆滿遊客前往賞花拍照，甚至有女遊客特地換上和服粉墨登場，在「黃金大道」上打卡拍照，近距離與黃花風鈴木合影，令人有置身日本的錯覺。芬園觀光文化協會理事長陳國禎說，目前黃金大道金黃色花海美到令人屏息，歡迎民眾前來賞花，錯過就要等明年了。

連日來有許多遊客前往芬園鄉彰南路與黃花風鈴木做近距離接觸，二二八假期甚至吸引爆滿遊客，攤商也前來擺攤做生意，整條彰南路沿線相當熱鬧，拍照打卡的遊客漫步在金黃色花海的黃花風鈴木下，直呼「超浪漫」。還有許多女遊客甚至換上和服，漫遊在黃金大道上，相當吸睛，也宣告春天來臨。

1名陳姓遊客說，去年彰南路從寶藏寺前延伸到溪頭村約5公里長路段的黃花風鈴木大爆「花」，一路蔓延的黃花風鈴木，成為初春時點綴省道台14線最美的金黃色布幔，花瓣掉落時刻，地上滿是黃花，美麗景致不輸櫻花，相當浪漫，今年雨水少，黃花風鈴木滿開炸裂，比去年開得還要密集、漂亮。

芬園觀光文化協會理事長陳國禎說，16年前芬園鄉公所在彰南路兩側栽植黃花風鈴木作為行道樹，每逢花季時，沿線金黃色花海，將彰南路裝置成一條「黃金」大道，美到令人屏息。今年由於雨水少，黃花風鈴木花苞不致被雨水打掉，每一棵樹都爆開滿滿的花，目前已大開9成，是賞花最佳時機，遊客可得把握機會前來賞花，因為接下來花季將進入尾聲，錯過就要等明年了。

芬園黃花風鈴木滿開炸裂，有女遊客換上和服漫遊「黃金大道」打卡，宛如置身日本。（圖由陳國禎提供）

芬園黃花風鈴木滿開炸裂，大批遊客漫遊「黃金大道」拍照打卡。（圖由陳姓民眾提供）

芬園黃花風鈴木大爆發，遊客漫遊「黃金大道」拍照打卡。（圖由陳姓民眾提供）

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