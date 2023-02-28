校雞「產蛋過剩」 彰化偏鄉小校每天驚喜撿蛋

民靖國小母校雞常在校園生蛋，找雞蛋成為校園樂趣。（記者陳冠備攝）

2023/02/28 17:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕「校長我又發現雞蛋了！」彰化縣竹塘鄉民靖國小飼有7隻校雞，其中母校雞每週可生產5至6顆雞蛋，有時產在花圃裡，有時產在建築雜堆裡，讓學生每天在校園活動時都能發現驚喜，校方為此還添購孵蛋機，讓雞蛋都能順利孵化，現在校園裡每天都看得到母雞帶小雞的畫面，讓學生們在課堂之外多了學習樂趣。

民靖國小校長周金木表示，前年底學校舉辦食農教育課程，陸續有家長送來公雞跟母雞飼養，學校因此進行生命教育計畫，一開始養在臨時雞籠，結果有雞隻遭流浪狗毒手，後來改放養，沒想到雞群們也學會求生本領，晚上就飛到樹上避禍，白天就飛到樹下生蛋、孵蛋。

周金木說，這群校雞沒有固定的產蛋地方，而且生產率特別高，有時可能在草叢、有時可能在花盆裡，還曾在建築雜堆裡發現過，幾乎每天都有學童來通報「校長我又在哪裡發現雞蛋了」，他笑說，當別的地方缺蛋時，學校一週可產5至6顆蛋，似乎有點「產蛋過剩」。

周金木說，由於母雞到處產蛋、孵蛋，孵化效果不佳，加上容易造成野狗攻擊，因此校方決定購買孵蛋器，日前已順利孵化第三代小雞，另外學校也與竹塘鄉農會四健會合作，將生產過多的蛋製作蛋糕等，讓學生們了解母雞、生蛋到製作蛋料理的過程，實務學習印象更深刻。

彰化縣民靖國小飼養多隻校雞，還到處在校園產蛋，成為校園每日驚喜。（周金木提供）

民靖國小校雞每週可生產5至6顆雞蛋，校方為此還添購孵蛋機，讓學生進一步觀察雞蛋孵化過程。（周金木提供）

彰化竹塘民靖國小在校園飼養校雞，讓學童們對母雞生蛋、孵蛋的生命過程印象深刻。（周金木提供）

民靖國小與二林農會四健會合作，將生產過多的蛋製作蛋糕等，讓學生們了解母雞、生蛋到製作蛋料理的過程。（周金木提供）

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