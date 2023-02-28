轉任不分區？彰化立委黃秀芳駁斥傳聞 邱建富表態不再禮讓

彰化縣第二選區立委黃秀芳強調將會爭取連任，沒有爭取不分區的想法與計畫。（取自黃秀芳臉書）

2023/02/28 17:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣傳出第二選區立委黃秀芳有意爭取民進黨不分區立委的消息，對此，黃秀芳今天嚴詞駁斥，強調這是「有人在放話」，她會參選到底；而前彰化市長邱建富表示，這次不再禮讓，他會全力爭取民進黨提名！

針對坊間傳聞黃秀芳要爭取不分區立委一事，黃秀芳今天直接否認，並強調「這個消息是假的」，因為黨內的資深立委很多，也很優秀，雖然這個傳聞從何而來，她無法得知，但她認為這是有人故意在放話。

黃秀芳表示，她一路從縣議員到立委，這次要挑戰立委3連霸，她會全力以赴，如果同選區有其它人登記，就必須進行黨內初選，她將會安排小型座談會，尋求支持者與年輕族群的認同。

前彰化市長邱建富今天也明確表態，將爭取民進黨提名參選立委，而且這一次將「不再禮讓」。

邱建富強調，他從縣議員到彰化市長，多次表達要往上爭取立委或是縣長提名，都一再讓給了別人，光是禮讓黃秀芳參選立委就有2次，還有一次是經過協調，這一次他會參選到底，黃秀芳因為去年參選過縣長，具有全縣的知名度，但他的組織與宮廟體系都已經展開運作，他會全力拚到底。

由於邱建富與黃秀芳都隸屬民進黨正國會派系，邱建富表態堅持爭取黨內提名，也引發不少綠營人士議論紛紛，邱建富指出，他原本要回歸企業界，但各界紛紛勸進他繼續為民進黨出力，何況，黃秀芳已當了2屆立委，應該爭取不分區立委，這樣彰化縣還會多一席立委，不只是創造雙贏，也是最佳出路。

前彰化市長邱建富表態爭取民進黨第二選區立委提名。（取自邱建富臉書）

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