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    首頁　>　彰化縣

    228收假日國道彰化段3零星事故 預估傍晚湧車潮

    228連假最後一天，國道1號及國道3號幾乎全線順暢，不過下午3點北返車潮開始增加。（翻攝公路總局即時影像）

    228連假最後一天，國道1號及國道3號幾乎全線順暢，不過下午3點北返車潮開始增加。（翻攝公路總局即時影像）

    2023/02/28 15:48

    〔記者陳冠備／彰化報導〕228連假今日最後一天，國道1號及國道3號至午間幾乎全線順暢，不過國道1號彰化段上午仍發生3起零星車禍，幸好都無人受傷，路況也立即排除。國道警方指出，彰化埔鹽系統北上匝道封閉，預估下午3點後至傍晚北返車潮增加，用路人上路前可利用「高速公路1968」App即時查詢路況。

    國道三隊表示，今天國道1號車流順暢，不少路段車速都達破百，中午後北返車潮會增加，下午3點至傍晚會是最高峰，但預估車速仍可維持正常，惟國1埔鹽系統北向入口今日從12時至21時封閉，用路人可提早繞道，可走替代道路台19線（彰水路）連接國道1號彰化交流道，或左轉縣144線（員大排道路）連接台61線。

    國道三隊交通組組長張弘杰表示，今日發生3起交通事故，皆無人受傷並即時排除路況，未造成回堵，他也呼籲，為避免堵塞行車及發生第二次事故，當發生A3事故並向警方報案後，可先於事故後方放置故障標誌，再拍攝全景（事故車輛、標誌、號誌、電線桿等）與拍攝碰撞點、車損部位及掉落物等跡證，再儘速將車輛移置不妨礙交通的安全地點，最後記得，拍攝及移車時注意安全。

    228收假，國道1號北斗段至埔鹽系統從下午3點出現車流，車速降至80公里。（翻攝國道路況影像APP）

    228收假，國道1號北斗段至埔鹽系統從下午3點出現車流，車速降至80公里。（翻攝國道路況影像APP）

    彰化埔鹽系統北上匝道封閉，可改走替代道路。（彰化縣警局提供）

    彰化埔鹽系統北上匝道封閉，可改走替代道路。（彰化縣警局提供）

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