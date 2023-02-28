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    首頁　>　彰化縣

    要真相！ 彰化228受難家屬：國民黨黨史館應公開所有資料

    彰化縣長王惠美（後排左三）獻花給228事件受害者林才壽（前排左三）。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣長王惠美（後排左三）獻花給228事件受害者林才壽（前排左三）。（記者劉曉欣攝）

    2023/02/28 13:41

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕今天是228和平紀念日，彰化縣228關懷協會理事長、受難家屬楊澤民呼籲，國民黨黨史館應該公開所有資料，讓所有家屬能夠還原真相！

    彰化縣228和平紀念日活動今天在縣府舉辦，楊澤民強調，受難家屬最需要的就是真相，228事件距今都已經76年了，還有罹難者的後代連先人的屍骨都找不到，只有當時的所有資訊全部公開，才能讓受難者與家屬知道當初發生了什麼事，這也是對人權的保障。

    楊澤民指出，他的父親楊春木曾在日治時代擔任庄長，228事件受到牽連，曾經被捕入獄，出獄之後從此絕口不提，然後把日治時期所收藏的書籍通通丟掉，父親雖然後來曾當選過議長，但父親卻一再交代子孫不要從政，他到現在都不知道，父親為何被捕，又為何被放，他認為只有資料全公開，才能知道真相。

    228事件受難者林才壽今年98歲，當時是自衛隊成員，卻因向軍方借武器，被誤以為以武力搶奪武器，而被法院以「內亂罪」判了3個死刑，後來經過律師沈榮主動義務幫他辯護，還主動聯絡時任自衛隊成員、前彰化縣長吳榮興出面作證說明，他確實有交回武器，才洗脫內亂罪的罪名，改為妨害秩序，判刑1年2個月。

    林才壽說，他從來都不認識沈榮，沈榮卻是他的救命恩人，讓他從死刑改判有期徒刑，這樣偉大的義舉，他是直到6個月前有東海研究生到訪提供資料才知曉，他真是太感動了。

    縣長王惠美今天獻花給228事件受難者與家屬表示，今年是228事件發生後第76年，這是台灣族群衝突最大的遺憾，縣府也在縣立圖書館前打造平面式紀念碑，228國定假日不只是放假一天，更是要讓當權者能夠充分反思，務必要謙虛、接地氣，能夠跟民眾站在一起。

    彰化縣228和平紀念日活動在縣府舉行，彰化縣長王惠美（圖前排左三）、彰化市長林世賢（圖前排左二）與受難者及家屬一起站立靜默祝禱。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣228和平紀念日活動在縣府舉行，彰化縣長王惠美（圖前排左三）、彰化市長林世賢（圖前排左二）與受難者及家屬一起站立靜默祝禱。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣228關懷協會理事長、受難家屬楊澤民呼籲，國民黨黨史館應該公開所有資料，還原真相！（記者劉曉欣攝）

    彰化縣228關懷協會理事長、受難家屬楊澤民呼籲，國民黨黨史館應該公開所有資料，還原真相！（記者劉曉欣攝）

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