陳水扁點名挑戰謝衣鳯 邱建富︰黨內有更適合人選

阿扁勉勵邱建富挑戰南彰化艱困選區，但邱建富無此意。（翻攝自臉書「陳水扁新勇哥物語」）

2023/02/27 18:05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣國民黨籍立委謝衣鳯上一屆擊敗欲尋求連任的民進黨籍立委洪宗熠後，積極經營地方，實力堅強，該區（北斗、二林、溪湖）被民進黨視為艱困選區，明年該由誰來挑戰？前總統陳水扁建議由前彰化市長邱建富出馬，對此，邱建富今天表示，黨內還有更適合的人選，他個人並不做此考慮，謝謝阿扁總統的抬愛。

陳水扁日前在個人的臉書專頁「新水扁新勇哥物語」PO出一篇名為「樂見邱建富挑戰不可能任務」的貼文，該文指出，邱建富擔任兩任彰化市長，兩任彰化縣黨部主委，與縣長、立委選舉共4次黨內提名擦身而過。接下來何去何從，在本命區勢必和現任立委黃秀芳力拚黨內提名。

陳水扁認為，邱建富最好還是不添加蔡總統、賴主席與正國會的游院長、林秘書長困擾，轉戰民進黨艱困立委選區，為民進黨爭取第四席立委。彰化縣第三選舉區是彰化縣幅員最為遼闊的選區，這是不可能的任務。邱建富是該選區的女婿，眾多支持者建請邱建富以大局為重，迎接挑戰，共創多贏，審慎評估轉戰彰三區立委選舉，阿扁樂觀其成並由衷祝福！

邱建富表示，該文結尾提到「這是眾多支持者建請」，阿扁是樂觀其成和祝福而已。

他表示，出身謝氏家族的謝衣鳯經營已久，實力強大，民進黨方面有洪宗熠持續經營，黃秀芳選縣長時也耕耘過該區，而南彰化向來是前縣長魏明谷較熟悉，黨內人才濟濟，實在輪不到他，更何況他之前在黨內已禮讓同志4次，他謝謝陳前總統的抬愛，經過評估，他個人傾向留在本命區（彰化市）爭取提名，不考慮轉戰南彰化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法