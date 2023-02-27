全台獨有！智慧跑道ETC彰縣50處學校、體育場亮相

彰化縣50處學校、體育場建置智慧跑道ETC，民眾跑完路程，經過旗幟起點和終點，再折回起點，旗桿頭端彎曲處的儀器，就會自動計算跑步里程數。（記者張聰秋攝）

2023/02/27 14:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府爭取到教育部體育署「運動場域科技創新前導計畫」獲得600萬元經費，建置智慧跑道ETC系統，儀器自動計算民眾跑步的圈數和里程數，50處建置點分散在學校、體育場，教育處表示，運動結合科技，全國目前就彰化縣有此設備。

國道有電子計程收費ETC，儀器自動計算行駛里程數，彰化縣今年完成建置50處智慧跑道ETC，包括八卦山上縣立體育場、田中景崧文化園區，以及48處國中、小操場，建置地點可上https://chcrun.net/查詢。

民眾透過手機進入縣府建構的「來彰化跑步吧」線上平台，登入下載「跑步筆記APP」並註冊會員，從賽道建置的起點旗幟開跑，跑到終點旗幟，達到個人目標圈數，再回到起點，科學儀器即自動計算里程數，跑完里程數，拿起手機操作「跑步筆記APP」就能知道自己跑了多少里程。

教育處表示，中央希望地方推動運動科技，帶動全民運動風氣，全台有10個縣市獲得經費補助，多數申請運動場域設備升級，彰化縣立體育場1987年啟用至今算是老場館，考量升級設備對廣大民眾幫助不大，後疫新生活，健行、跑步的人增加，體育場平常就已很多人在此跑步，幾番思考決定爭取智慧跑道ETC，建置點由體育場擴及學校。

縣立體育場建置點成了熱點，劉姓跑友說，這裡運動人口多，每圈400公尺，還是PU跑道，跑的過程中儀器自動累計里程數，會更有動力想多跑一點，天天跟自己進步，很有成就感。

不少跑友說，自從體育場建置智慧跑道ETC後，跑的過程儀器自動計算里程數，會更有動力想多跑一點。（記者張聰秋攝）

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