缺蛋引口水戰 蛋品協會︰禽流感、飼料漲是事實 農委會都到產地關心

洗選蛋場作業。（記者顏宏駿攝）

2023/02/27 14:43

〔記者顏宏駿／彰化報導〕連日缺蛋議題引發藍、綠口水戰，究竟市場有無缺蛋，搞得民眾霧煞煞！台灣優良蛋品協會理事長邱石崇表示，禽流感引發市場缺蛋、飼料飆漲都是事實，農委會拚命到產地關心，讓消費者不會買不到蛋，但政治人物不應從「缺蛋議題」中製造對立進而獲取政治利益。

邱石崇說，因為今年禽流感空前嚴重，一次出現H5N1、H5N1兩病毒株，加上今年冬天特別寒冷，雞隻下蛋率低，市場缺蛋嚴重；至於養雞成本，在疫情爆發前，飼料價格每公斤10.7元，去年的飼料價格節節高漲，現為17元，至今未見下降，蛋農飼料成本相當於漲了7成，另外種雞都仰賴國外進口，一樣大漲。

政治人物為「市場有蛋、沒蛋」吵翻天，邱石崇表示，台灣的雞蛋產區都在中部和南部，每一販售點都有固定的供貨商，如果「缺蛋議題」被炒作，民眾就可能出現「搶貨」，人口較多的北部或城市，距離產地較遠，補貨較慢，就可能出現貨架沒蛋的情況，這是惡性循環，就會出現有些地方有蛋，有些地方沒蛋。

邱石崇指出，農委會官員為了不讓貨架沒蛋，每天都到產區協調、關心進度，希望民眾共體時艱。

二林鎮謝姓蛋農說，每次市場缺蛋，很多名嘴、政治人物瞬間變成「雞蛋專家」，大家的言論似是而非，或不了解實情就胡亂攻擊，例如日前農委會主委陳吉仲說出「缺蛋是因為天氣冷，大家吃火鍋」隨即遭撻伐。

他說，過去平價蛋主要供貨給團膳、早餐店、自助餐等，但這幾年小火鍋店一間接著一間開，火鍋店也成為用平價蛋的大宗，陳吉仲說法並沒有錯，因為現在火鍋店的用蛋量很大，但只是語意表達錯誤就遭到攻擊。

他說，這次「缺蛋危機」是空前的，大家要有心理準備，畢竟雞蛋不可能一下子就產出，從種雞進口到養成、下蛋，一關接一關，都要一定的時間，大家應該共體時艱。

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