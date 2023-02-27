辜寬敏深愛鹿港 連9年捐近1億元助弱勢

前鹿港鎮長黃振彥（右）任內2014年與總統府資政辜寬敏（左）簽訂行善計畫，每年農曆年前捐錢助鎮內低收入戶、邊緣戶，9年不間斷。（資料照，記者張聰秋攝）

2023/02/27 12:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕總統府資政、台灣制憲基金會董事長辜寬敏今（27）日辭世，享耆壽97歲。辜寬敏的父親辜顯榮是彰化縣鹿港人，生前，他為了完成父親遺願，成立「新台灣和平基金會」投入公益，連續9年，過年都包紅包給鹿港鎮中低收入戶、邊緣戶，每戶發送5000元紅包，每年捐出金額超過575萬元，累計金額已達5175萬元，加上年年捐給公所急難救助和弱勢經濟戶的助學獎學金，捐款近1億元。

愛台灣更愛鹿港的辜寬敏，從2014年民進黨籍黃振彥擔任鹿港鎮長起，每年春節農曆年前，都會親自回到鹿港發送紅包，慰問鹿港鎮低收入戶、邊緣戶，送溫馨給家鄉，直到去年因身體因素，無法親自回鹿港，由基金會執行善行，換言之，連發9年紅包助人，連8年本人親自送達。

當年（2014年）被媒體問及善舉的動機，他曾說，父親生前遺言，留下來的財產不是要讓子女過衣食無虞的生活，「財產是台灣人寄給我們用的，有機會要把錢留給台灣人！」他跟基金會討論，決定用捐錢的方式完成父親的遺願，幫助的對象就從他的家鄉鹿港鎮做起。

辜寬敏在黃振彥任內，多次捐錢給公所進行急難救助和經濟弱勢戶學子的助學獎學金，每次金額都是百萬元起跳，一次一次捐，150萬元、600萬元甚至750萬元都有，累計金額超過千萬元。

當時，辜寬敏說，他會長長久久幫助鹿港，金額不夠還可以再加，資金充裕，不夠的，他可以馬上補足。

黃振彥獲悉人稱「辜老」的辜寬敏過逝，非常難過，他說，辜老曾提到其父親辜顯榮的遺訓，辜家有錢取之社會，用之於地方，當年他當鎮長，辜寬敏主動找他，辜老就曾問他說「能幫鹿港做什麼？」最後辜老決定從2014年開始，每年都包紅包給鎮內的中低收入戶與邊緣戶，每戶5000元紅包，善行同時擴及急難救助金和助學金，「只要公所有需求，跟辜老開口，都會答應！」

總統府資政辜寬敏生前深愛鹿港，年年捐錢透過公所發送春節紅包，9年累計金額超過5000萬元。（資料照，記者張聰秋攝）

辜家在鹿港祖厝「鹿港民俗文物館」。（縣府提供）

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