北斗前鎮長「念天地之悠悠，獨愴然而涕下」 是為這件事

楊麗香臉書po文「念天地之悠悠，獨創然而涕下」Tag夫婿李玄在，引發鎮民關心。（翻攝自楊麗香臉書）

2023/02/27 11:24

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前北斗鎮長楊麗香，日前臉書突然PO文「念天地之悠悠，獨愴然而涕下」，由於PO文還TAG夫婿李玄在，引發許多鎮民關心！今天楊麗香留言公佈答案，原來是因為北斗鎮公所為鼓勵生育，有意把生育津貼從1萬提高到3萬元，新生兒並在2歲前加發每月1千元的育兒補助，但上週都遭鎮代會否決而感到不平。

楊麗香感歎「少子化」已經成為國安危機，公所想盡辦法提高生育率，卻被代表會反對，才有「念天地之悠悠，獨愴然而涕下」的體悟。

北斗鎮長李玄在說，少子化已是國安問題，為鼓勵生育，目前北斗鎮民生育第1胎的生育禮金是1萬元，第2、3胎2萬，第4胎以上3萬，雙胞胎6萬，今年提案要將每胎生育禮金直接提高到3萬元，以北斗目前一年新生兒約300多名計算，一年約要發出1千多萬元生育禮金，所以得再追加預算560萬元。

公所也提案，每月要給新生兒1千元生活補助，直到2歲，所以一名新生兒到2歲共可領5萬4000元生育禮金和生活津貼，一年預算約900多萬元，但均被鎮代會否決刪除。

北斗鎮代會主席陳世凱與副主席劉國卿均說，之前鎮代會在開臨時會一致否決再提高生育禮金，因為今年有中央補發下來的統籌分配款2千多萬元，今年有錢發生育津貼，不代表年年都發得出津貼，應把經費優先用於道路與排水溝等公共設施維護，增加地方軟硬體建設，才能真正帶動地方發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法