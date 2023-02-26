史詩級排場！68團布袋戲綿延600米 讓土地公看過癮

芬園鄉縣庄村福德宮今舉行26週年宮慶大典，請來破紀錄的68棚布袋戲團酬神演出，縣芬路上綿延長達600公尺，簡直看不到盡頭。（陳姓民眾提供）

2023/02/26 18:52

〔記者湯世名／彰化報導〕史詩級排場！彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮今天（26日）盛大舉行26週年宮慶大典，請來破紀錄的68棚布袋戲團酬神演出，戲棚整齊排列在縣芬路上綿延長達600公尺，簡直看不到盡頭，各戲班一字排開「大車拚」，聲光效果十足，讓土地公看個過癮，現場還準備平安餐晚宴，吸引不少信眾參與。有信眾看到這個史詩級的畫面時直呼「壯觀」，還有人笑稱走完全部戲棚要花半小時，「可以申請金氏世界紀錄了！」

縣芬路今天下午出現一排排的布袋戲團，綿延長達600公尺，總共有68個布袋戲團同時公演，現場還有準備平安餐晚宴，吸引不少信眾參與，每個布袋戲團都出動大批戲偶，充滿聲光效果，生動活潑，鄉長林世明也特地到場同慶，當他看到這個史詩級的畫面時也直呼「壯觀」。

有信眾說，這種場面實在太壯觀也太罕見了，這種畫面也只有鄉下地方才看得到，從第1團緩慢徒步走到第68團，少說也要花個半小時左右，簡直可以申請金氏世界紀錄了。另有民眾笑稱，一次有多達68團布袋戲同時演出，土地公可能會看得眼花撩亂，看個過癮。

林世明說，今天是縣庄福德宮26週年宮慶大典，邀請到多達68團布袋戲團同場「大車拚」，比去年66團布袋戲和1團歌仔戲還要多，可能創下歷史紀錄。為土地公祝壽，表達福德正神長年對鄉親的庇佑，場面相當盛大，且布袋戲團整齊排列長達600公尺，堪稱空前，也訴說著信眾的虔誠，除了具有文化傳承，更感謝土地公長年庇佑鄉里。

芬園鄉縣庄村福德宮今請來68棚布袋戲團在縣芬路上酬神公演，布袋戲團大車拚。（陳姓民眾提供）

芬園鄉縣庄村福德宮今請來68棚布袋戲團在縣芬路上酬神公演，一字排開相當壯觀。（陳姓民眾提供）

芬園鄉縣庄村福德宮今請來68棚布袋戲團在縣芬路上酬神公演，工作人員操作戲偶技術高超。（陳姓民眾提供）

芬園鄉縣庄村福德宮今請來破紀錄的68棚布袋戲團酬神演出，縣芬路上綿延長達600公尺，簡直看不到盡頭。（陳姓民眾提供）

芬園鄉縣庄村福德宮今請來68棚布袋戲團在縣芬路上酬神公演，工作人員使出渾身解數操作戲偶。（陳姓民眾提供）

史詩級排場！芬園縣庄福德宮今請來68團布袋戲酬神公演，戲團綿延600米相當壯觀。（圖由林世明提供）

芬園鄉縣庄村福德宮今請來68棚布袋戲團酬神演出，縣芬路上綿延長達600公尺，堪稱史詩級排場。（陳姓民眾提供）

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