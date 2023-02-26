彰化「二二八暨人權紀念館」舉辦市集 人潮爆滿

寶斗懷舊市集吸引數千人潮參與。（記者顏宏駿攝）

2023/02/26 16:42

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣「北斗郡守官舍」也是縣內唯一的「二二八暨人權紀念館」，地方青年向縣文化局商借場地，每年利用二二八假日舉辦「懷舊市集」，該活動今年進入第3年，「二二八暨人權紀念館」一改往日莊嚴、肅穆的情懷，青年人利用創意，把周邊打造成市集，今天吸引爆滿的人潮參加。

「二二八暨人權紀念館」內部有許多彰化縣關於二二八事件的歷史資料和文物，有時縣府也曾在這裡舉辦二二八追思活動，3年前地方青年利用這個場地發起「寶斗懷舊市集」，在郡守官舍四周擺設攤位吸客。

今年該市場集結中台灣40多家青創風格的攤位，包括飲品、輕食、藝術、音樂、手作等工坊。

策展人陳光鏡說，今年參加的攤位爆滿，人潮也爆多，因為經過3年的蘊釀，「寶斗懷舊市集」己經打造出特有的定位，它在「二二八暨人權紀念館」周邊，參與的攤位都有自己的巧思，懷舊和手工、純粹成為最大特色，每一個攤位賣一種「意念」，例如底片相機和膠捲，賣油飯也可以很文青，賣糕點、單心可以很台味，「這是一個青年展現創意的園地」。

他說，他們這次完全不做廣告，但人潮反而爆多，這是因為很多攤位都有自己的粉絲專頁，攤位把網路的粉絲帶到實體的攤位來，這種能量非常巨大。

吉發咖啡負責人邱筠喬說，她返鄉4年，一直努力探索家鄉的人事物，她希望用青年人的活力讓家鄉更「宜居」。她說，北斗給人的印象就是有很多小吃，但小吃無法讓遊客久待，「寶斗市集」是她們發想的「起手式」，結合在地小農、烘焙坊、工坊，大家一起逗陣，用音樂和闖關遊戲讓外地人覺得「北斗很好玩」，是有內涵的鄉鎮。

退休音樂老師吳和郁說，從市集中看到青年人的活力，大家會出來都是「志願」，過去社區的再造，主要靠公部門的「動員」，但真正社區的活力是「草根的力量」，這群返鄉青年，「你不用去動員他們」，他們有顆愛鄉土的心，揪團打造創意市集就是希望「北斗更好」。

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