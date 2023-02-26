產蛋大縣彰化校園不缺蛋！ 午餐1週平均1.5顆、偏鄉超過2顆

疫情攪亂雞蛋產量，量少價揚，產地平均批發價格每台斤42.5元，比2月14日前又漲了2元。（記者張聰秋攝）

2023/02/26 15:39

〔記者張聰秋／彰化報導〕全台每2顆雞蛋有1顆以上都從彰化縣供應，產蛋重鎮的城市，面對蛋供不應求、蛋價上揚，也有供需的壓力，不過，全縣國中小學目前每人每週至少可以吃到1至2次的雞蛋料理，平均1.5顆雞蛋，偏鄉學校甚至超過2顆以上，學生上課在校吃營養午餐，吃得健康，沒有鬧蛋荒。

禽流感攪局，去年年底到目前，疫情造成雞隻死亡，嚴重影響雞蛋供應量，各國都如此，台灣也不例外；量少價揚，根據行政院農委會公告家禽產地交易行情，2月24日228連假前交易價格，雞蛋產地批發價每台斤42.5元，又比2月14日前每台斤40.5元漲了2元，往前再比去年2月24日每台斤36.5元相比，漲了6元之多。

雞蛋是CP值最高的蛋白質來源之一，縣府教育處最近調查縣內國中小學營養午餐供應情況，目前學生每人每週可以吃到1至2次的蛋料理，每週平均能吃到1.5顆蛋。偏鄉學校則因中央加碼補助餐費，吃得更好，每週平均至少能吃2顆以上雞蛋。

芬園鄉文德國小全校6班、124個學生，加上，20多名教職員工，近150人營養午餐，校長李政穎說，學校位處偏鄉，中央額外加碼補助營養午餐經費，午餐食材透過聯合採購，再由校園廚媽烹煮，每周菜色都由營養師擬定，目前每週上課時間至少2天供應雞蛋料理，平均約2顆雞蛋，從滷蛋、蒸蛋、番茄炒蛋等多種料理方式做變化。

從111學年度起，彰化縣營養午餐從原本3菜1湯，增加到4菜1湯，除了菜單必有雞蛋料理餐外，每週固定提供1次有機蔬菜，吃出健康。

彰化縣芬園鄉文德國小營養午餐每星期至少有2天供應雞蛋料理，平均每人可吃2顆雞蛋。（學校提供）

芬園鄉文德國小確保學童營養均衡，菜色中用雞蛋料理讓學童攝取足夠蛋白質營養成份。（學校提供）

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