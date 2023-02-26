故宮國寶2度遊彰化收攤倒數 4巨星文物錯過可惜

清翠玉白菜陳設地點曾在光緒皇帝妃子瑾妃住過的永和宮，傳聞當年瑾妃入宮時，家人送給瑾妃的嫁妝。（記者張聰秋攝）

2023/02/26 12:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕故宮國寶遊彰化2.0「故宮文物X新媒體藝術展」從去年12月21日在彰化縣立美術館開展，即將在2月28日落幕，離結束只剩48小時，還沒看過故宮巨星文物「清翠玉白菜」共4項一生必看的真品，不妨趁連假尚未結束來看，錯過就可惜！

「清翠玉白菜」是外國遊客朝聖故宮必看也必拍的文物，細膩雕工讓人嘆為觀止，背後蘊藏歷史意義，據傳來自清朝光緒皇帝的瑾妃入宮時，媽媽送給女兒的嫁妝，翠玉白菜用天然翡翠雕刻而成，白色當菜梗、綠色為層疊的緣葉，葉子上有2隻昆蟲，小隻是蝗蟲、大隻螽斯，象徵多子多孫，加上，翠玉白菜也意味清清白白，作為嫁妝，別具意義。

被列入故宮國寶玉器8件之一的「玉龍紋盤」，雕工精細、氣勢雄渾現場更用360度旋轉的底座，讓大家無死角欣賞藝術家創意非凡。

另外2項必看真品，一是「雕核桃殼花籃」，出自藝術家陳子雲之手，用天然核桃殼微雕，尺寸很小，縱2.5公分、橫2.7公分、高2.6公分，是亳芒巧雕稀世之作。另一個就是2020年故宮文物首次到彰化展出，期間觀眾票選下回展覽最期待看到文物，英國18世紀鐘錶化妝匣，尺寸不大，別有天地，盒子裡有鐘錶、玻璃鏡、金屬蓋玻璃小罐和修容工具。

展覽場頗具看頭不只這4項真品，在新藝術媒體展區，作品不乏榮獲國際大獎的肯定，好比說，「寰宇歷遊」透過科技影片，民眾穿越時空化身成小鳥，穿梭在「早春圖」等名畫世界，感受蟲鳴天籟響聲。

彰化難得有國寶真品展出，文化局提醒大家今天來不及，明、後兩天都還有機會觀賞。

故宮國寶文物之一雕刻桃殼花籃，為清前期的藝術品，出自藝術家陳子雲之手。（記者張聰秋攝）

民眾票選第1名最期待在彰化看到故宮文物、18世紀英國作品鐘錶化妝匣，匣內繪有清朝仕女，間接證實當時大清國和英國間往來與互動。（記者張聰秋攝）

故宮國寶玉龍紋盤，是8件故宮國寶玉器之一，神龍昂首咧嘴、身軀蜿蜒、利爪張揚，前後足爪互朝向相反方向，營造出磅礡的氣勢，鏤空底紋更顯輕靈之美。（記者張聰秋攝）

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