罵人雙面鬼、啥洨 直播主全家3人噴15000元罰金

彰化地方法院外觀。（資料照）

2023/02/26 12:17

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名直播主李男揪太太、女兒在臉書開闢「直播探險節目」，順便推銷商品，但收看的曾姓女網友對於李男等人販售的商品有意見，發生消費糾紛，李男憤而在節目進行中罵曾女是「雙面鬼」、「啥洨」、「濠洨」、「你可以給人幹」…等語，曾女對李家3人提妨害名譽告訴，該案經彰化地院審理，判決曾女勝訴，李男和太太各賠曾女6000元，女兒賠3000元。

判決書指出，曾女因之前購買李男直播節目中推薦的商品而與李家發生消費糾紛，因曾女在社群中頗有影響力，所以李家私下處理，並在過程中錄音，接著在直播時把之前私下處理的錄音播放出來，李男等人直播時公然評價曾女是「雙面鬼，雙面鬼真的很恐怖」、「是囂張啥洨？可以給人幹的話上來啊，只會操幹拉譙，可以給人家幹的話上來，我來和妳對講啦」

法官認為，被告3人無故對原告錄音，有犯意上的聯絡，已觸犯妨害秘密罪。在網路販售商品，理當瞭解為人處事應以和為貴、理性處理，而不應以言論隨意指摘足以毀損告訴人名譽之方式宣洩怒氣，貶損告訴人之人格與社會評價，已損及告訴人之名譽，缺乏尊重他人名譽法益之觀念，且迄今未獲得告訴人之諒解，因此判處上述之刑。

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