肉圓披薩正夯 肉圓大縣的彰化人說話了！

肉圓披薩限時推出，馬上讓肉圓大縣的彰化人眼光都亮了。（記者劉曉欣攝）

2023/02/25 17:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕連鎖披薩店限時推出「肉圓披薩」，彰化縣立委黃秀芳馬上跟好友一起品嘗，感想就是「披薩歸披薩，肉圓歸肉圓」，要吃最正宗的肉圓，還是要來彰化；而彰化縣長王惠美則直球回應「老闆，我的肉圓不要加Pizza」。

肉圓披薩限時推出，馬上就成為焦點話題，身為肉圓大縣的彰化人，對肉圓披薩更是感興趣，不少人都趁著228連續假期，買來肉圓披薩與親朋好友嘗鮮，進行肉圓大PK，肉圓業者施明裕表示，從沒想過披薩會用肉圓當材料，真是太絕了。

黃秀芳與縣議員莊陞漢、彰化市民代表江炳輝等人，在立委服務處一起開箱享用肉圓披薩，黃秀芳說，身為正宗肉圓產地的委員，一定要來吃吃看這個創新口味，而吃完的心得就是「披薩歸披薩，肉圓歸肉圓」，要吃肉圓還是要來彰化，無論是炸的，或是吃涼的，彰化肉圓就是王道。

說到肉圓披薩，王惠美則是直接表明「老闆，我的肉圓不要加Pizza」，對彰化人來說，肉圓只吃炸的，然後，別忘了加上香菜，就是絕配。

不過，林姓女子認為，「肉圓披薩」聽起來就很酷，吃起來還不錯，披薩上的肉圓，跟彰化人常吃的炸肉圓，相似度很高，但肉圓的皮則帶有甜味，肉圓的肉是醃過的，吃起來的滋味是鹹鹹甜甜的，披薩加肉圓有種中西合併的口感。

邱姓男子吃了「肉圓披薩」，覺得還是吃傳統的彰化炸肉圓比較習慣，因為披薩的肉圓用烤的，等到買回來入口時，肉圓皮就會硬硬的，不像彰化肉圓的皮吃起來軟軟的，「肉圓批薩」上的肉圓比較像是鹹麻糬或是包著豬肉餡的丸子。

咬一口肉圓披薩，吃得到肉圓的滋味，有著中西合併的口感。（記者劉曉欣攝）

彰化人對於肉圓披薩充滿好奇，林姓女子認為披薩上的肉圓，跟傳統肉圓的相似度很高。（記者劉曉欣攝）

邱姓男子身為彰化人最愛吃肉圓，吃下肉圓披薩時，大喊披薩上的肉圓不是肉圓。（記者劉曉欣攝）

彰化縣立委黃秀芳吃一口肉圓披薩， 認為要吃肉圓還是要來彰化吃就對了。（取自黃秀芳臉書）

彰化肉圓進油鍋炸過，老饕最愛肉圓酥脆皮的口感。（記者劉曉欣攝）

彰化最知名的美食就是肉圓，炸過的肉圓皮特別酥脆。（記者劉曉欣攝）

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