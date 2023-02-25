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    首頁　>　彰化縣

    埔鹽白鷺鷥裝置藝術掉漆破洞整修 被笑稱「纏繃帶像木乃伊」

    彰化埔鹽打簾社區入口意象有座白鷺鷥，近日補上白漆，因造型設計關係，看起來像纏上一條條繃帶的木乃伊。（民眾提供）

    彰化埔鹽打簾社區入口意象有座白鷺鷥，近日補上白漆，因造型設計關係，看起來像纏上一條條繃帶的木乃伊。（民眾提供）

    2023/02/25 16:27

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉打廉村有座白鷺鷥生態公園，在公園入口設有一隻約3米高的白鷺鷥裝置藝術，但年久未修，白色翅膀早已掉漆斑駁，甚至還破一個大洞，看起來就像受重傷一樣，埔鹽鄉公所獲報立刻派員整修，不過補完漆後白鷺鷥卻變成「木乃伊」。當地民眾笑稱，因為白鷺鷥重傷太嚴重，只好先纏繃帶急救。

    埔鹽鄉八大魅力景點「打廉翠竹白鷺」，在早期當地有不少魚塭及茂密竹林，每當晚霞時分就有成千上萬隻白鷺鷥飛至此棲息，亦是其他水鳥的棲息地，十多年前埔鹽鄉公所還在社區入口前一隻白鷺鷥像，打造成觀光景點。

    但近年魚塭開放民眾釣魚，使得鳥群盛況不再，而白鷺鷥像也缺少維護，到處掉漆跟破洞，光芒盡失，更被民眾嫌醜，埔鹽鄉公所年後進行整修，並重新刷上白漆，果然煥然一新，不過有民眾認為，像纏上一條條白色繃帶的木乃伊。

    埔鹽鄉長許文萍表示，過年前獲報打廉社區白鷺鷥裝置藝術毀損，立刻派人進行補土、補漆等修復工程，經費約9萬元，一個禮拜內就整修完畢，有民眾反應，新造型像纏上繃帶的木乃伊，她也說，原本白鷺鷥造型外觀就是類似幾何切割造型，整修恢復原貌後，才會看起來像纏繃帶，尊重原本的設計。

    埔鹽打寮社區入口意象白鷺鷥，因年久未修，白色翅膀早已掉漆斑駁，看起來像受重傷一樣。（民眾提供）

    埔鹽打寮社區入口意象白鷺鷥，因年久未修，白色翅膀早已掉漆斑駁，看起來像受重傷一樣。（民眾提供）

    埔鹽打連入口意象白鷺鷥掉漆嚴重，身體還破洞，埔鹽鄉公園趕緊派員修復。（埔鹽鄉公所提供）

    埔鹽打連入口意象白鷺鷥掉漆嚴重，身體還破洞，埔鹽鄉公園趕緊派員修復。（埔鹽鄉公所提供）

    白鷺鷥重新刷上白漆，果然煥然一新，不過有民眾認為，像纏上一條條白色繃帶的木乃伊。（民眾提供）

    白鷺鷥重新刷上白漆，果然煥然一新，不過有民眾認為，像纏上一條條白色繃帶的木乃伊。（民眾提供）

    埔鹽鄉長許文萍發現社區裝置藝術毀損，一週內立即派員整修恢復樣貌。（翻攝許文萍臉書）

    埔鹽鄉長許文萍發現社區裝置藝術毀損，一週內立即派員整修恢復樣貌。（翻攝許文萍臉書）

    埔鹽鄉八大魅力景點「打廉翠竹白鷺」，在早期當地有不少魚塭及茂密竹林。（埔鹽鄉公所提供）

    埔鹽鄉八大魅力景點「打廉翠竹白鷺」，在早期當地有不少魚塭及茂密竹林。（埔鹽鄉公所提供）

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