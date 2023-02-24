反毒電影《脫癮而出》彰師附工播放 劇組演員與1600師生熱情互動

反毒電影《脫癮而出》今午在彰師附工播放，男女主角走出螢幕與1700師生熱情互動。（圖由高娟娟提供）

2023/02/24 23:18

〔記者湯世名／彰化報導〕公益反毒電影《脫癮而出》繼上月在彰化縣秀水高工播放，大獲好評後，今天在彰化師大附工進行第2場次的播放時，感動人心與寫實的劇情也獲得全場1600名師生熱烈掌聲，在影片播放後，本片劇組成員周嘉麗、王燦、王中平、梁祐南等演員走出螢幕，來到現場歌唱表演並與學生互動有獎徵答，提升學生法律常識及反毒意識，掀起活動高潮。

這場公益活動由彰化縣保護少年婦幼協進會發起，為擴大反毒宣導成效，結合彰化縣警局少年隊及婦幼隊，於今天下午在彰師附工播放反毒電影《脫癮而出》，全校1600名師生齊聚觀賞。王燦飾演吸毒犯，為戲剃光頭，和飾演母親的周嘉麗有多場精彩對手戲，充滿戲劇張力，溫馨、感人的劇情，讓師生們都充分融入劇情，不少學生直呼：「太感人了！」

在影片播放結束後，再次邀請到「曉水珠心靈之旅」反毒宣導團隊至彰師附工進行展演，希望藉此活動提升青少年學生反毒、拒毒的意識，在影片播放結束後，飾演媽媽的演員周嘉麗及飾演染毒的兒子王燦走進現場，與學生互動，搭配有獎徵答贈送宣導品，讓活動氣氛進入最高潮。王燦與周嘉麗都說，希望透過電影傳達反毒理念。

彰化縣保護少年婦幼協進會理事長高娟娟指出，本片主要描述王燦因染上毒品而沉淪入獄服刑，最終在母親周嘉麗陪伴、感化下，重新振作，脫離毒品，迎向新生活。有鑑於毒品氾濫，吸毒年齡下降，若被毒品所控制，後果不堪設想。鹿這部反毒影片相當具有教育意義，希望每一個人在觀看影片後，都可以提升反毒、拒毒的意識。

彰化縣警局少年隊長李文智也以案例宣導學生，不要因為一時的好奇去嘗試菸、酒、檳榔甚至涉及不法藥物而耽誤人生，希望本次藉由反毒影片的宣導活動，讓青少年朋友更加珍惜自己的身體，千萬不要以身試毒。

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反毒電影《脫癮而出》今午在彰師附工播放，校方致贈感謝狀給彰化縣保護少年婦幼協進會理事長高娟娟（右）。（圖由高娟娟提供）

反毒電影《脫癮而出》今在彰師附工播放，全校師生專注觀賞影片。（圖由高娟娟提供）

反毒電影《脫癮而出》今在彰師附工播放，劇組演員走出螢幕與1700師生熱情互動。（圖由高娟娟提供）

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