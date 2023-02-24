西濱彰化段大貨車事故頻傳 公總：3/1大車速限降為80公里

西濱彰化段大貨車速限80公里標誌牌都已施設完畢，3月1日正式實施。 （圖由彰化工務段提供）

2023/02/24 19:32

〔記者湯世名／彰化報導〕全長300多公里的省道台61線西濱快速公路車禍頻傳，為提升行車安全、降低事故發生，20噸以上大型車行車時速將從90公里調降為80公里，3月1日正式實施，其中彰化段沿線因有大型工業區，大型車輛往來頻繁，公路總局彰化工務段評估車禍事故比例恐高於其它路段，降速有助減低事故頻率，縣警局交通隊則強調，彰化段有區間測速，超速違規處3000元至6000元罰鍰，呼籲大型車放慢車速，以策安全。

彰化工務段長陳俊彰指出，西濱快速公路3處路段，從去年12月1日至今年2月28日為20噸以上貨車最高行車速限80公里的宣導期，3月1日起實施，其中彰化段從伸港鄉到大城鄉有48.484公里，沿線有全興工業區、彰濱工業區線西區及鹿港區、福興工業區、芳苑工業區等大型工業區，且北有台中，南有雲林等大型工業區，大型車輛利用西濱往來工業區載貨、卸貨的比例相當高，因此彰化段可能是西濱沿線大型車輛使用比例最高的路段。

他說，平日行駛西濱的大型車輛多且車速快，車禍比例較高，且因重力加速度的影響，發生車禍的嚴重性較高，因此公路總局實施20噸以上車輛速度管理，不超速超載，將能有效減少車禍及發生時的嚴重性。彰化段的速限標誌牌都已施設完畢，呼籲行駛西濱的用路人依標誌牌面速限行駛，並配合相關載重管制措施，共同維護西濱行車安全。

彰化縣警局交通隊則指出，西濱為國道1號、3號的替代道路，且不收通行費，有「窮人的高速公路」稱號，因此有不少大型車都選擇行駛該道路，但只要發生相關事故都很嚴重，2021年西濱雲林路段就曾發生21輛車連環追撞釀2死10傷重大事故，公路總局還為此拜會台中、苗栗與彰化警方商討對策，當時就研議將大型車輛速限降為80公里，小型車則維持90公里不變。確定將於3月1日實施大型車降速後，彰化段沿線除有區間測速系統，警方還將不定時實施移動式測速照相勤務，呼籲大貨車業者及駕駛司機，務必依循相關速限標誌行駛，並配合相關載重管制措施，共同維護西濱快速公路行車安全。

西濱彰化段沿線有區間測速系統，警方還不定時實施移動式測速照相勤務。（資料照，彰化縣警局提供）

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