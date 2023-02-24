為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    西濱彰化段大貨車事故頻傳 公總：3/1大車速限降為80公里

    西濱彰化段大貨車速限80公里標誌牌都已施設完畢，3月1日正式實施。 （圖由彰化工務段提供）

    西濱彰化段大貨車速限80公里標誌牌都已施設完畢，3月1日正式實施。 （圖由彰化工務段提供）

    2023/02/24 19:32

    〔記者湯世名／彰化報導〕全長300多公里的省道台61線西濱快速公路車禍頻傳，為提升行車安全、降低事故發生，20噸以上大型車行車時速將從90公里調降為80公里，3月1日正式實施，其中彰化段沿線因有大型工業區，大型車輛往來頻繁，公路總局彰化工務段評估車禍事故比例恐高於其它路段，降速有助減低事故頻率，縣警局交通隊則強調，彰化段有區間測速，超速違規處3000元至6000元罰鍰，呼籲大型車放慢車速，以策安全。

    彰化工務段長陳俊彰指出，西濱快速公路3處路段，從去年12月1日至今年2月28日為20噸以上貨車最高行車速限80公里的宣導期，3月1日起實施，其中彰化段從伸港鄉到大城鄉有48.484公里，沿線有全興工業區、彰濱工業區線西區及鹿港區、福興工業區、芳苑工業區等大型工業區，且北有台中，南有雲林等大型工業區，大型車輛利用西濱往來工業區載貨、卸貨的比例相當高，因此彰化段可能是西濱沿線大型車輛使用比例最高的路段。

    他說，平日行駛西濱的大型車輛多且車速快，車禍比例較高，且因重力加速度的影響，發生車禍的嚴重性較高，因此公路總局實施20噸以上車輛速度管理，不超速超載，將能有效減少車禍及發生時的嚴重性。彰化段的速限標誌牌都已施設完畢，呼籲行駛西濱的用路人依標誌牌面速限行駛，並配合相關載重管制措施，共同維護西濱行車安全。

    彰化縣警局交通隊則指出，西濱為國道1號、3號的替代道路，且不收通行費，有「窮人的高速公路」稱號，因此有不少大型車都選擇行駛該道路，但只要發生相關事故都很嚴重，2021年西濱雲林路段就曾發生21輛車連環追撞釀2死10傷重大事故，公路總局還為此拜會台中、苗栗與彰化警方商討對策，當時就研議將大型車輛速限降為80公里，小型車則維持90公里不變。確定將於3月1日實施大型車降速後，彰化段沿線除有區間測速系統，警方還將不定時實施移動式測速照相勤務，呼籲大貨車業者及駕駛司機，務必依循相關速限標誌行駛，並配合相關載重管制措施，共同維護西濱快速公路行車安全。

    西濱彰化段沿線有區間測速系統，警方還不定時實施移動式測速照相勤務。（資料照，彰化縣警局提供）

    西濱彰化段沿線有區間測速系統，警方還不定時實施移動式測速照相勤務。（資料照，彰化縣警局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台61新屋路段護欄1個月撞破2次 公總：大車降速3月起取締
    2023/02/06 00:08

    台61新屋路段護欄1個月撞破2次 公總：大車降速3月起取締
    台61線23處平交路口立體化 2029通車
    2023/02/02 05:30

    台61線23處平交路口立體化 2029通車

    入主北台灣市政特區 最後上車機會
    西濱快23處平交路口消弭計畫獲政院核定 目標118年完工
    2023/02/01 17:16

    西濱快23處平交路口消弭計畫獲政院核定 目標118年完工
    「黃色小鴨」西濱直直衝 網驚：移動式神主牌？
    2023/01/29 10:51

    「黃色小鴨」西濱直直衝 網驚：移動式神主牌？
    西濱鹿港段曳引車撞護欄翻車 大塞車6小時
    2022/11/19 17:34

    西濱鹿港段曳引車撞護欄翻車 大塞車6小時
    衰！「被導航」走錯路 騎士逆向誤闖西濱快車道車禍骨折
    2022/07/10 13:28

    衰！「被導航」走錯路 騎士逆向誤闖西濱快車道車禍骨折
    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播