口罩令解除！彰化國際海牛節 王惠美不再博無杯

王惠美請示媽祖「國際海牛文化節」舉辦時間。（記者顏宏駿攝）

2023/02/24 19:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉擁有全國獨有的海牛文化，彰化縣府每年舉行海牛文化節推廣，不過前年擲筊決定日期時，數度發生「擲無杯」窘況，好不容易求得日期，卻又爆發嚴重本土疫情而取消。今年縣長王惠美延續去年的好手氣，第一輪的第3個日期一連6個允筊，媽祖爽快答應5月28日（農曆四月初十，星期日）舉辦彰化縣2023國際海牛文化節。

彰化芳苑潮間帶採蚵文化已有80年歷史，是國內沿海鄉鎮唯一用黃牛馱運的特有文化，近年彰化縣更將它登記為無形文化資產，並舉行「國際海牛文化節」推廣，每年舉辦日期也由縣長擲筊決定，但前年疫情爆發，王惠美2月、3月前往擲筊都無杯，直到4月第三次前往擲筊才決定10月舉辦，未料5月就爆發嚴重本土疫情，活動也黯然取消。當時地方傳言，媽祖鑑於疫情不穩才屢屢不給聖杯，強求是無結果。

今年縣政府農業處選定5個吉日，分別是5月13日、5月27月、5月28日、6月10日、6月11日，普天宮管委會總幹事鄭建上依序請縣長擲筊向媽祖請示最佳舉辦日期，5月13日擲無筊，5月27日一個允筊，5月28日六個允筊，6月10日笑筊，6月11日一個允筊，鄭建上宣布5月28日的允筊數最多。

地方認為，媽祖十分靈驗，今年口罩令取消，縣長輕輕鬆鬆就獲得6個允杯，王惠美也說「6個聖杯在在」，可見疫情往好的方向發展，也感到樂觀。

王惠美表示，彰化芳苑海牛潮間採蚵全台絕無僅有，已經被訂為無形文化資產，目前海牛從去年的8隻增至12隻，縣府也希望藉由辦理國際海牛節活動，讓更多人了解海牛文化，附近還有海空步道，活動豐富，最適合親子來彰化。

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