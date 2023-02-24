窮不能窮教育！唯賀餐飲集團連8年助學 疫情沒收入也不喊卡

唯賀國際餐飲集團連續8年提供20萬元，給彰化縣埔心鄉8所中、小學申請弱勢助學金及緊急救助金，讓弱勢家庭孩童升學路上無後顧之憂。（記者陳冠備攝）

2023/02/24 17:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔心鄉在地企業唯賀國際餐飲集團秉持「益博眾人」，愛從身邊做起理念，2015年起每年提供20萬元給埔心鄉8所中小學，申請弱勢助學金及緊急救助金，讓弱勢學童升學之路無後顧之憂，至今已幫助超過200人。集團董事長張家銘說，疫情最嚴重沒收入時也沒想過暫停助學，孩子的教育不能等。

張家銘家說，唯賀集團旗下有NU PASTA及天利食堂兩大品牌，目前在國內有約60家分店，不過近3年面臨疫情，最嚴重時民眾無法進入餐廳用餐，收入苦哈哈，但想到企業苦，那弱勢家庭更苦，所以照常持續辦理弱勢助學金申請，去年有40人申請，幾乎是疫情前2倍。

唯賀餐飲集團總經理吳家德說，助學金方案已有8年，至少有超過200名學生申請，每人從3000元到6000元不等。不僅如此，集團也協助畢業的弱勢學生進入集團旗下餐廳打工，以減輕家庭經濟負擔，延續助學金溫暖，創造一加一大於二的正向循環。

唯賀集團今天在彰化總部舉行「益童把愛傳出去」感恩餐會，宴請去年申請獎學金的學生們，埔心鄉長張佩瑩等人與會。張佩瑩說，「窮不能窮教育」，唯賀集團善盡企業責任，回饋家鄉助學精神使人敬佩，學童也透過餐會學習飲水之恩，更懂回饋社會。

唯賀集團舉行「益童把愛傳出去」感恩餐會，宴請申請獎學金的學生們分享心願，一起品嘗美味料理。（唯賀國際提供）

唯賀國際餐飲集團董事長張家銘說，疫情最嚴重沒收入時也沒想過暫停助學，結果申請的人是疫情前2倍，更證明公益理念。（記者陳冠備攝）

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