芬園5公里長黃花風鈴木 228變身「黃金」大道

芬園鄉彰南路5公里長的黃花風鈴木已陸續開花，花海搖曳相當浪漫。（圖由陳姓民眾提供）

2023/02/24 15:00

〔記者湯世名／彰化報導〕迎接228連續假期，彰化縣芬園鄉彰南路綿延5公里長的黃花風鈴木已陸續開花，芬園觀光文化協會理事長陳國禎說，目前花開約3成，預計連假期間就會盛開，屆時整條彰南路裝置成一條「黃金」大道，金黃色花海將美到令人屏息，歡迎民眾前來賞花。

近來已有許多遊客前往芬園鄉彰南路與黃花風鈴木做近距離接觸。1名陳姓遊客說，去年彰南路從寶藏寺前延伸到溪頭村約5公里長路段的黃花風鈴木大爆「花」，一路蔓延的黃花風鈴木，成為初春時點綴省道台14線最美的金黃色布幔，花瓣掉落時刻，地上滿是黃花，美麗景致不輸櫻花，相當浪漫，今年可望比照去年大爆發，且已有部分黃花風鈴木開花，預計228連假盛開將擠爆遊客。

芬園觀光文化協會理事長陳國禎說，16年前芬園鄉公所在彰南路兩側栽植黃花風鈴木作為行道樹，每逢花季時，沿線金黃色花海，將彰南路裝置成一條「黃金」大道，美到令人屏息。今年由於雨水少，黃花風鈴木花苞不致被雨水打掉，每一棵樹都是滿滿的花包，蓄勢待發，已有許多棵樹提早開花；儘管目前僅開約3成，但花苞一夜就會爆開，預計228假期是賞花最佳時機。

他說，另外，芬園貓羅溪堤防也有整排的黃花風鈴木開花，芬園圖書館對面芬園橋旁一棵黃花風鈴木也已爆開，宣告春天來臨，無論是拍照還是純欣賞，都有不同風情。

芬園鄉貓羅溪堤岸道路整排黃花風鈴木也已陸續開花。（圖由陳姓民眾提供）

芬園鄉彰南路5公里長的黃花風鈴木已陸續開花，目前花開約3成，預計228連假將大爆發。（圖由陳姓民眾提供）

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