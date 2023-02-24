彰縣大城鄉潭墘國小面臨廢校 村民反彈

潭墘國小面臨廢校的命運。地方成立「反廢校自救會」。（記者顏宏駿攝）

2023/02/24 12:51

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大城鄉人口嚴重流失、下降居全縣第一，多所小學因學生人數不滿40人，面臨裁撤的命運！縣府於2021年裁撤永光國小，隔年再裁頂庄國小，今年則裁撤潭墘國小，大城鄉原本6間小學，恐僅剩3間。潭墘國小位於潭漧村學區，村民認為，廢校將加速人口外流，因此成立「反廢校自救會」，今日晚間縣府將到村裡舉辦公聽會，村民將傳達反廢校心聲。

縣府固定於每年9月20日檢討未達40人的小校，裁撤的決定係根據13項評比，墊底者列為優先裁撤的對象，縣府表示，對於被裁撤的學校，已備妥許多補助方案，包括專車接送或補助家長每月4千元的交通費，將來還會補助新學校的制服費和助學金，對於潭墘國小校地未來的使用，傳出教育處提出「遊學中心」的計畫案。

反廢校自救會長、潭墘村長柯志憲表示，潭墘村境內有廣達150公頃的小麥田，是全縣小麥最集中的地方，潭墘國小近年發展小麥教學有成，地方擔心小麥文化斷根，堅決反對廢校，他說，潭墘國小人數雖少，但因境內擁有得天獨厚的「小麥文化」，學校長年推動小麥和在地食材教學，已具有一定的成果，學校跟社區結合，成為地方小麥文化的「火車頭」，它是「特色小學」，應該予以保留，而非廢除。

柯志憲表示，潭墘國小作為「遊學中心」，是外界看到該校長期發展特色教學，但為什麼發展「遊學中心」就一定要裁掉小學，若訓練學生擔任「遊學中心」接待員，兩者是可以共存。

柯志憲說，潭墘國小雖然人數少，但其距離二林市區不到10分鐘，現在中科4期效應已現，若未來中科持續發展，鄰近二林的潭墘村可望受惠，人口有可能繼續增加，若學校裁廢，等於斷了潭漧村的未來生機。

潭墘國小面臨廢校的命運。地方成立「反廢校自救會」。（記者顏宏駿攝）

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