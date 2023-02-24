視察保四總隊與基層座談 林右昌：願做大家後盾

內政部長林右昌（中）上任後全台趴趴走，前天到彰化市保四總隊視察，與基層員警、幹部座談。 （圖由保四總隊提供）

2023/02/24 10:52

〔記者湯世名／彰化報導〕內政部長林右昌上任後全台趴趴走，22日專程抽空從台中市趕到彰化市保四總隊視察，與基層員警、幹部座談，林右昌表示蔡總統與陳院長非常重視警察同仁福利，特別責成他一定要到各警察單位視察鼓勵同仁，他的工作就是要來替大家解決問題，「部長願意做大家的後盾」。由於行程繁忙，保四總隊準備了在地美食的肉圓，讓林右昌讚不絕口，吃完後又趕下個行程，基層警直呼：「果然是行動派部長」。

目前保四總隊有500多名警察專科學校特考班學生在此受訓上課，總隊也支援300多名警力在中部縣市警察局執勤，任務相當繁重，前天林右昌專程前往保四總隊視察，由總隊長劉鴻烈陪同與基層、幹部座談。

林右昌表示，在他上任之初，蔡總統與陳院長都非常重視警察同仁的福利，也非常關心社會治安的穩定，特別責成他一定要到各警察單位視察鼓勵同仁，因此他前天在中部行程中一定要抽空到保四總隊。目前保四總隊除了負責維護關鍵基礎設施安全等業務，還協助警專特考班學生的受訓工作，也將警力派駐支援中部縣市警局，目的都是在維護社會治安的穩定，民眾的安全，他要感謝所有基層同仁的辛苦。

林右昌也與同仁分享，他的工作就是要來替大家解決問題，同仁有遇到問題都可以提出，「部長願意做大家的後盾」。最後他再次感謝同仁的辛勞，並表示願與大家共同凝聚向心力，期盼新的一年全力做好維護治安工作，且以民眾福祉為目標，繼續努力。

內政部長林右昌（中）上任後全台趴趴走，前天到彰化市保四總隊視察，由總隊長劉鴻烈（右4）陪同與基層員警、幹部座談。 （圖由保四總隊提供）

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