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    彰化高中「數理三劍客」學測拚出59級分 5成學生達前標

    彰化高中數理資優班學生張景曜（左起）、曾雋凱、黃耀禾學測考出4科59級分。（彰化高中提供）

    彰化高中數理資優班學生張景曜（左起）、曾雋凱、黃耀禾學測考出4科59級分。（彰化高中提供）

    2023/02/23 22:29

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕大學學科能力測驗成績揭曉，彰化高中數理資優班學生張景曜、曾雋凱、黃耀禾考出4科59級分，理工科技學程學生張昕荃以及考前確診的語資班黃育泓都拚57級分的好成績！

    彰化高中說，今年單科15級分共有105人次，其中，數A滿級分有20人，更有5成以上的學生，在各考科都達到前標；學生應考國英數B社會組合，50級分以上有53人；國英數A社會組合方面，50級分以上有52人，國英數A自然組合50級分以上有71人。

    彰化高中指出，學測考出全校最高分的張景曜、曾雋凱、黃耀禾，國中時成績就非常亮眼，張景曜來自社頭國中，曾雋凱來自彰泰國中，黃耀禾來自彰興國中，3人都進入彰中數資班就讀；而語資班最高分的黃育泓來自彰興國中，理工科技學程學生張昕荃來自陽明國中。

    張昕荃說，他看到去年數A的考題爆難，準備數學時拚命狂刷考古題，終於拿到數A滿級分，其他科目都是14級分，希望能跟哥哥一樣進入台大。

    彰中校長王延煌說，彰中學生允文允武，除了學測表現，還有多名高三生今天參加籃球、排球的分區複賽，家長會長吳國芳也到場加油，希望每一名學生無論是球場或是考場，都能夠找到屬於自己的舞台綻放光芒！

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