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    首頁　>　彰化縣

    228連假何處去？ 彰化櫻花、黃花風鈴木、木棉花活力綻放！

    賞櫻花不必出國，不必去遠方，彰化縣芬園鄉平地就有櫻花浪漫開放。（圖由彰化縣政府提供）

    賞櫻花不必出國，不必去遠方，彰化縣芬園鄉平地就有櫻花浪漫開放。（圖由彰化縣政府提供）

    2023/02/23 15:55

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕賞櫻花不必花大錢搭飛機去日本，不必花時間老遠跑去武陵農場或是阿里山，來彰化縣芬園花卉生產休憩園區就好了！彰化縣除了櫻花以外，黃花風鈴木、苦楝花、花旗木、蜀葵花與木棉花全都活力綻放！

    彰化縣政府表示，228連假即將到來，賞花不必遠求，也不用到海外，彰化縣內就百花齊開，萬紫千紅，各有各有的韻味與風姿，最適合拍個網美照。

    縣府指出，台灣人對於櫻花情有獨鍾，芬園鄉就有平地賞櫻的絕佳地點，獲得神農獎的張洲府在20年前把山區櫻花移植平地，並且馴化改良成適合平地與熱帶栽種的櫻花，現在就約有3萬株櫻花在芬園花卉生產休憩園區爆發性盛開。

    芬園鄉除了櫻花，彰南路的黃花風鈴木也盛開，串成了閃亮亮的金色隧道，台一線溪州段、二水的坑內坑步道、溪州公園，以及社頭忠義路與朝興社區，黃花風鈴木接力開放，讓空氣中都沾染了花香。

    縣府指出，也有人獨愛「苦楝花」帶著清秀佳人的微甜輕美，就在大肚溪棒壘球場一帶，員林市的蜀葵花海也別有一番風味，近年來爆紅的二水鐵道粉紅花旗木，就在二水源泉派出所附近，不只是吸引追花人，也讓鐵道迷瘋狂。

    雖然時序還沒入夏，春日天候還在乍暖還寒，但熱情如火的「木棉花」早在沿著舊濁水溪在埤頭、二林綻放，其中，網友最愛打卡的竹塘秘境木棉花道，更是活力奔放的向春神來報到。

    彰化縣芬園鄉彰南路黃花風鈴木的閃亮亮開放，像是把空氣也沾染了花香。（圖由彰化縣政府提供）

    彰化縣芬園鄉彰南路黃花風鈴木的閃亮亮開放，像是把空氣也沾染了花香。（圖由彰化縣政府提供）

    雖然苦楝花不起眼，清秀佳人的氣質總是吸引人，彰化縣烏溪堤岸就可以追到。（圖由政府提供）

    雖然苦楝花不起眼，清秀佳人的氣質總是吸引人，彰化縣烏溪堤岸就可以追到。（圖由政府提供）

    木棉花開了！彰化縣埤頭鄉木棉花道開了一片。（圖由彰化縣政府提供）

    木棉花開了！彰化縣埤頭鄉木棉花道開了一片。（圖由彰化縣政府提供）

    員林蜀葵花開好了，直挺挺的繽紛花姿，總是民眾打卡最愛。（圖由彰化縣政府提供）

    員林蜀葵花開好了，直挺挺的繽紛花姿，總是民眾打卡最愛。（圖由彰化縣政府提供）

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