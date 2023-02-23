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    彰女雙胞胎姊妹學測成績亮眼 各有志向無法再當同學了

    彰化女中雙胞胎姊妹花王楷婷（圖右）與王楷茵（圖左）一路以來都是同班同學，楷婷想念電機系，楷茵想念中醫系，兩人無法再當同學了。（記者劉曉欣攝）

    彰化女中雙胞胎姊妹花王楷婷（圖右）與王楷茵（圖左）一路以來都是同班同學，楷婷想念電機系，楷茵想念中醫系，兩人無法再當同學了。（記者劉曉欣攝）

    2023/02/23 13:03

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化女中雙胞胎姊妹花王楷婷與王楷茵，兩人從幼稚園一路念到高中，14年來都是同班同學，大學學測也考出好成績，姊妹兩人各自以電機系、中醫系為目標，最大的遺憾就是「不能再當同學了」！

    彰女數理資優班的王楷婷與王楷茵這對雙胞胎姊妹花，一路從湖北國小、溪湖國中到彰化女中都是同校又同班，出身教育世家，父母、祖父母都是老師，祖母與媽媽也都是彰女校友，由於姊妹倆是異卵雙胞胎，長相並沒有一模一樣，師長同學都可以一眼分得出誰是姊姊，誰是妹妹。

    這對雙胞胎一直都是同班同學，住在家理也是同個房間，兩人可說幾乎24小時都「黏」在一起，一起念書，一起寫作業，最大的好處是要帶回家的課本，只要有一人帶就好了，功課不會的部分，還可以互相教，遇到瓶頸也可以互相鼓勵與打氣。

    王楷茵學測考出4科58級分，國文、自然與數B都拿15級分，王楷茵表示，因為她從小容易過敏，透過中醫來調理改善，未來希望就讀長庚中醫系；王楷婷4科考出55級分，其中，數B15級分，因為在校參加機器人社團與思源科技大賽，希望能念清大、交大或是成大電機系，只是兩人再也無法當同學了。

    彰女數資班學生顏翊芩4科考出49級分，其中，數B拿下15級分，顏翊芩來自竹塘鄉的低收家庭，母親當工廠出納，父親的鋁門窗工作是打零工性質，但她感謝從竹塘國小、竹塘國中都遇到很好的老師，讓她打下很好的數理基礎。

    顏翊芩說，當她從鄉下學校進入彰女住校就讀，剛開始壓力很大，高一每天只睡2小時，凌晨2點入睡，4點就起來念書，結果成績並不好，讓她大受打擊，後來她發現應該要睡飽才有精神上課，從此不再熬夜，反而成績好了起來，參加許多數學大賽都得獎，希望能夠透過成功大學的「成星計畫」進入藥學系就讀，解決學費問題。

    彰化女中校長陳香妘表示，今年學測15級分共有79人次，家長會長梁善喆也來頒發單科15級分的獎學金，校方也會全力幫助學生進入自己心中第一志願就讀。

    彰化女中學生顏翊芩來自竹塘鄉低收家庭，希望透過成大的「成星計畫」進入成大藥學系就讀。（記者劉曉欣攝）

    彰化女中學生顏翊芩來自竹塘鄉低收家庭，希望透過成大的「成星計畫」進入成大藥學系就讀。（記者劉曉欣攝）

    彰化女中今年學測15級分共有79人次，家長會長梁善喆（圖前排左一）也來頒發單科15級分的獎學金，校長陳香妘（圖前排右一）表示將協助學生進入每個人心中的第一志願。（記者劉曉欣攝）

    彰化女中今年學測15級分共有79人次，家長會長梁善喆（圖前排左一）也來頒發單科15級分的獎學金，校長陳香妘（圖前排右一）表示將協助學生進入每個人心中的第一志願。（記者劉曉欣攝）

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