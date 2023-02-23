白沙屯媽祖10年前駐駕社頭開出15億威力彩頭獎 彩券行買氣熱翻

威力彩連10槓，今晚開獎，社頭彩券行生意大好。（記者顏宏駿攝）

2023/02/23 10:40

〔記者顏宏駿／彰化報導〕威力彩連槓10期，今晚開獎的頭獎彩金上看10億元，彰化縣社頭鄉多家彩券行生意瞬間爆增，原因為10年前白沙屯媽祖曾駐駕社頭，過沒幾天當地一間彩券行就開出15億元的頭獎，睽違10年白沙屯媽祖再於日前駐駕當地協天宮，彩迷寄望媽祖賜福，再度上演「頭獎落社頭」奇蹟，來自周邊鄉鎮或全台各地的彩迷紛紛到此地彩券行簽注。

10年前開出頭獎的「精成鐘錶彩券行」近日生意大爆發，客人來自全台各地，幾乎都買威力彩，來自高雄重機車隊的朱姓隊員說，他們隊員10人，全台騎透透，路經社頭，聽說這裡有間開出15億元頭獎的彩券行，便打聽到這裡來。

彩券行老闆蕭天生說，從白沙屯媽祖上週駐駕社頭後，生意就大好，客人比以往增加約4成，在地、外地佔各半，他說，「這當然跟媽祖效應」有關，加上威力彩連10槓，彩金上看10億元，這一週以來社頭各彩券行生意都比平日好。

一位來此地簽注的彩迷說，本週的熱門獎號為媽祖聖誕3月23日，03、23是「媽祖牌」，其次白沙屯媽祖此次駐駕社頭協天宮，協天宮主侍玄天上帝，3月3日為玄天上帝生日，03、33為「玄天上帝牌」，10年前威力彩頭獎的號碼13、16、22、24、29、36，第2區獎號為05，也很熱門。

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