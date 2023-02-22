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    首頁　>　彰化縣

    賊星該敗！毒蟲、詐欺犯肖想製毒發大財 結果運毒撞車又被逮

    彰化地檢署破獲何姓男子為手製毒集團，查扣7桶4-甲基卡西酮（共216.95公斤），亦檢出微量成分，近日偵查終結，將何男等5人依製毒罪起訴。（資料照）

    彰化地檢署破獲何姓男子為手製毒集團，查扣7桶4-甲基卡西酮（共216.95公斤），亦檢出微量成分，近日偵查終結，將何男等5人依製毒罪起訴。（資料照）

    2023/02/22 19:52

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化何姓男子是詐欺慣犯，假釋期滿不久就找來劉姓、洪姓及周姓等有槍砲彈藥刀械管制、販賣毒品及殺人未遂等前科男子一起製作三級毒品「喵喵」，並跟林男承租南投某山區工寮當煉毒廠，但疑似技術不精，製作3個月都沒像樣成品，還被警察發現蹤跡，眾人匆忙搬運製毒品又發生車禍，警方趁機將這蛇鼠一窩的眾犯通通逮捕。彰化地檢署今偵查終結，將何男等5人依製毒等罪嫌起訴。

    起訴書指出，2022年2月，何男出資指示劉男，透過周男向林男承租位在南投縣仁愛鄉武界山區工寮，秘密製造第三級毒品4-甲基卡西酮（俗稱喵喵），同年2月，劉、周、洪等人陸續將製毒原料載至其工寮，再由劉男依照何男指示製成毒品。

    同年5月，眾人發現事跡敗露，周男遂與洪男先駕駛貨車載走6桶4-甲基卡西酮及其他製毒原料，結果在國道6號發生追撞車禍，警方監控得知，變前往工寮搜索，當場扣得7桶4-甲基卡西酮（共216.95公斤），亦檢出微量成分，甲苯164桶、鹽酸、碳酸氫鈉等。

    檢方調查發現，何男涉有38次詐欺案，被判刑有期徒刑4年，2021年12月假釋期滿；林男因違反毒品危害防制管制條例，2018年經判刑10月、周男因殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制，於2016年判刑8年4月與4年確定，於2021年2月縮短刑期假釋；洪男同樣曾違反槍砲彈藥刀械管制及販賣毒品，判處8年8月，並於2020年假釋，眾犯前科累累。

    彰化地檢署今偵查終結，認為何男等人承租工寮當煉毒工廠，一起大規模製毒，全案依違反毒品危害防制管制條例第四條第三項製造毒品罪起訴。

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