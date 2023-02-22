月刷4萬……工程行老闆欠稅112萬 被管收前急call家人求救

欠稅工程行老闆被拘提到案，移送法院管收前先繳一半。（行政執行署彰化分署提供）

2023/02/22 19:05

〔記者張聰秋／彰化報導〕開工程行的陳姓男子11年前積欠稅金和交通違規罰鍰，陸續被移送強制執行，去年又滯欠營業稅，再被移送執行，累計積欠金額加滯納稅金約112萬元。行政執行署彰化分署執行官日前會同警方到陳男住家拘提案，陳男被送往法院前緊急聯絡家人到場協商，繳納現金50萬元，2個兒子共同簽具擔保書，餘欠款辦理分期繳納，陳男才獲釋免被管收。

62歲陳男積欠綜合所得稅、健保費及交通違規罰鍰合計65萬元，獨資經營的工程行滯欠營業稅58萬餘元，都被移送執行，彰化分署清查陳男名下財產，徵收15萬餘元，連同滯納利息還欠繳112萬餘元。

行政執行官調查發現，陳男被移送執行後，又開設工程行從事板模工程施作，收受工程款後未主動繳納欠稅；陳男存款帳戶有多筆鉅額現金提領紀錄，提款用來支應以其次子名義開設的營造公司員工薪資及進貨費用；而陳男每月信用卡刷卡消費金額3、4萬元。彰化分署多次通知陳男報告財產狀況，他置之不理，因此依法拘提陳男到案。

彰化分署根據國稅局提供的營業銷項報表顯示，陳男經營的板模工程行2022年營業銷售額超過千萬元，欠稅卻不繳，今年2月15日展開拘提，調查陳男日常行蹤時，家屬謊稱他不住那裡，執行人員確信陳男平日就在住家附近活動，堅持在場等人，家人怕驚擾鄰居有損顏面，不得已打電話聯絡陳男出面處理。

彰化分署指出，陳男被拘提後供稱，工程款及提領存款的資金用來支付公司員工薪資及購買建材進貨，卻提不出相關證明文件，也無法清楚交待刷卡消費的經濟實力，還一度謊稱跟兒子共用信用卡。行政執行官聽不下去，擬將陳男移送彰化地方法院聲請管收，陳男緊急打電話跟家人求救。

法務部行政執行署彰化分署執行強制執行討積欠稅金不手軟，工程行老闆被管收前趕緊打電話向家人求救。（行政執行署彰化分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法