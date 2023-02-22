為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    母子遭家暴報警未獲正視被監院糾正 彰縣府、警察局回應了

    對於處理家暴案遭監察院糾正，彰化縣警局表示尊重，並指員警已依情節予以記過、申誡、調職等處分。（記者湯世名攝）

    對於處理家暴案遭監察院糾正，彰化縣警局表示尊重，並指員警已依情節予以記過、申誡、調職等處分。（記者湯世名攝）

    2023/02/22 18:27

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣一對王姓母子長期受粘男家暴，向彰化縣警局鹿港分局洪堀派出所求助時遭員警不當處置，求助未果後受更嚴重家暴，事後再向主管機關投訴卻未獲正視，最後轉而向網紅求助揭發本案，監察院今糾正彰化縣政府與縣警局檢討改進，縣府與警方對監院糾正都表示尊重，縣府並強調在後續申覆時會再詳加補充說明。

    彰化縣政府社會處指出，對於監察院所提相關糾正意見，予以尊重，目前王童已穩定就學，王姓母子的人身安全無虞，當時針對新聞稿發在王女母子已有安置地點，新聞稿未說明母子已回娘家，是爲了保護母子的平安，兩位監委認為新聞稿內容不實，縣府在後續申覆時會再詳加補充說明。

    社會處表示，有關監察院針對本縣王姓母子長期遭受家暴案件的糾正內容，縣府相關局處檢討精進，已訂定相關警察機關處理家暴案件作業規定及流程、社會安全網絡定期召開聯繫會報與個案研討，亦發動全民雞婆心運動，提升網絡責任通報知能及敏感度，深入社區倡導社會安全人人有責。

    彰化縣警察局則回應表示，對於監察院提出相關糾正意見，予以尊重，對於所涉本案員警已依情節予以記過、申誡、調職等處分，將與相關單位加強橫向聯繫通報，改善婦幼案件受處理流程，避免憾事再度發生。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    母子遭家暴3度報警無用、靠網紅求援 監院糾正彰化縣府與縣警局
    2023/02/22 15:29

    母子遭家暴3度報警無用、靠網紅求援 監院糾正彰化縣府與縣警局
    台開轉精科二期資金13.4億遭監院糾正 中市府回應了
    2023/02/14 22:04

    台開轉精科二期資金13.4億遭監院糾正 中市府回應了

    升息避風港！朱岳中：特別股享息利雙收
    坐視公視董監事爭議連連 監院糾正行政院、文化部
    2023/01/12 17:06

    坐視公視董監事爭議連連 監院糾正行政院、文化部
    國發基金投資如興、東貝公司踩雷 監察院糾正國發會
    2023/01/05 16:41

    國發基金投資如興、東貝公司踩雷 監察院糾正國發會

    聯邦線上貸款 幫你資金週轉輕鬆貸
    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播