母子遭家暴報警未獲正視被監院糾正 彰縣府、警察局回應了

對於處理家暴案遭監察院糾正，彰化縣警局表示尊重，並指員警已依情節予以記過、申誡、調職等處分。（記者湯世名攝）

2023/02/22 18:27

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣一對王姓母子長期受粘男家暴，向彰化縣警局鹿港分局洪堀派出所求助時遭員警不當處置，求助未果後受更嚴重家暴，事後再向主管機關投訴卻未獲正視，最後轉而向網紅求助揭發本案，監察院今糾正彰化縣政府與縣警局檢討改進，縣府與警方對監院糾正都表示尊重，縣府並強調在後續申覆時會再詳加補充說明。

彰化縣政府社會處指出，對於監察院所提相關糾正意見，予以尊重，目前王童已穩定就學，王姓母子的人身安全無虞，當時針對新聞稿發在王女母子已有安置地點，新聞稿未說明母子已回娘家，是爲了保護母子的平安，兩位監委認為新聞稿內容不實，縣府在後續申覆時會再詳加補充說明。

社會處表示，有關監察院針對本縣王姓母子長期遭受家暴案件的糾正內容，縣府相關局處檢討精進，已訂定相關警察機關處理家暴案件作業規定及流程、社會安全網絡定期召開聯繫會報與個案研討，亦發動全民雞婆心運動，提升網絡責任通報知能及敏感度，深入社區倡導社會安全人人有責。

彰化縣警察局則回應表示，對於監察院提出相關糾正意見，予以尊重，對於所涉本案員警已依情節予以記過、申誡、調職等處分，將與相關單位加強橫向聯繫通報，改善婦幼案件受處理流程，避免憾事再度發生。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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