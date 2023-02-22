為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    支持我兒「凍蒜」就去玩！ 7旬老母拉票變賄選結果慘了

    75歲賴鄭婦人利用召開老人會會議時幫兒子拉票選村長，一度允諾大家「如果兒子當選，就招待大家出去玩一天」，構成賄選，彰化地院依違反《選罷法》判處徒刑1年8月，緩刑5年。（資料照）

    75歲賴鄭婦人利用召開老人會會議時幫兒子拉票選村長，一度允諾大家「如果兒子當選，就招待大家出去玩一天」，構成賄選，彰化地院依違反《選罷法》判處徒刑1年8月，緩刑5年。（資料照）

    2023/02/22 16:24

    〔記者陳冠備／彰化報導〕去年九合一大選，彰化縣75歲賴鄭姓婦人為幫第一次競選村長的兒子拉票，遂利用召開老人會幹部會議時，允諾大家「如果兒子當選，就招待大家出去玩一天」，因此構成賄選，成為彰化去年首宗因賄選起訴案件，最後賴鄭婦女的兒子也未當選。彰化地院今日審結，依違反《選罷法》判處賴鄭婦人徒刑1年8月，緩刑5年。

    判決書指出，賴鄭婦人從2019年起擔任大村鄉大橋村老人會副會長，其子賴男於2022年決定參選大橋村村長，賴鄭婦人因此於同年9月8日上午10點多，在大村鄉某宮廟召開老人會幹部會議時致詞表示，「請大家支持我兒子，如果當選，就出資招待大家出去玩一天」等語，以此方式為賴男拉票。

    但賴鄭婦人拉票行為遭人檢舉，彰化地檢署於同年9月28日發動搜索，並傳喚多名老人會幹部到案說明，賴鄭婦人及眾人坦承一事，也辯解，該旅遊是老人會會員各自出資2500元，並非免費招待等語，訊後賴鄭婦人以1萬元交保。

    法官審理，賴鄭婦人已違反公職人員選罷法，對有投票權人行求不正利益罪，對投票權人賄選行為敗壞選風，危害選舉公正及社會風氣，審酌被告自白犯行，且行求不正利益對象僅數人利益非鉅，基於親情並非為了牟利，兼衡被告年齡75歲，平日以賣菜維生，因此判處以上其刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    《彰化》允兒當選招待出遊 候選人母賄選起訴
    2022/10/25 05:30

    《彰化》允兒當選招待出遊 候選人母賄選起訴
    支持我兒當選就去玩！村長候選人之母涉賄選起訴
    2022/10/24 12:06

    支持我兒當選就去玩！村長候選人之母涉賄選起訴

    白家綺工作淚崩 曝家族問題陰影深
    母湯喔！參選人媽為讓兒子「凍蒜」 允諾招待旅遊涉賄選
    2022/09/28 22:45

    母湯喔！參選人媽為讓兒子「凍蒜」 允諾招待旅遊涉賄選

    聯邦線上貸款 幫你資金週轉輕鬆貸
    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播