支持我兒「凍蒜」就去玩！ 7旬老母拉票變賄選結果慘了

75歲賴鄭婦人利用召開老人會會議時幫兒子拉票選村長，一度允諾大家「如果兒子當選，就招待大家出去玩一天」，構成賄選，彰化地院依違反《選罷法》判處徒刑1年8月，緩刑5年。（資料照）

2023/02/22 16:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕去年九合一大選，彰化縣75歲賴鄭姓婦人為幫第一次競選村長的兒子拉票，遂利用召開老人會幹部會議時，允諾大家「如果兒子當選，就招待大家出去玩一天」，因此構成賄選，成為彰化去年首宗因賄選起訴案件，最後賴鄭婦女的兒子也未當選。彰化地院今日審結，依違反《選罷法》判處賴鄭婦人徒刑1年8月，緩刑5年。

判決書指出，賴鄭婦人從2019年起擔任大村鄉大橋村老人會副會長，其子賴男於2022年決定參選大橋村村長，賴鄭婦人因此於同年9月8日上午10點多，在大村鄉某宮廟召開老人會幹部會議時致詞表示，「請大家支持我兒子，如果當選，就出資招待大家出去玩一天」等語，以此方式為賴男拉票。

但賴鄭婦人拉票行為遭人檢舉，彰化地檢署於同年9月28日發動搜索，並傳喚多名老人會幹部到案說明，賴鄭婦人及眾人坦承一事，也辯解，該旅遊是老人會會員各自出資2500元，並非免費招待等語，訊後賴鄭婦人以1萬元交保。

法官審理，賴鄭婦人已違反公職人員選罷法，對有投票權人行求不正利益罪，對投票權人賄選行為敗壞選風，危害選舉公正及社會風氣，審酌被告自白犯行，且行求不正利益對象僅數人利益非鉅，基於親情並非為了牟利，兼衡被告年齡75歲，平日以賣菜維生，因此判處以上其刑。

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