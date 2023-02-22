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    首頁　>　彰化縣

    彰化縣衛福大樓拼圖「缺2片」 原因曝光

    彰化縣埔心鄉不老健身房，為社區居民提供健身、運動的空間，開放以來，使用率高。（衛生局提供）

    彰化縣埔心鄉不老健身房，為社區居民提供健身、運動的空間，開放以來，使用率高。（衛生局提供）

    2023/02/22 13:07

    〔記者張聰秋／彰化報導〕為讓老人在地安養，彰化縣26鄉鎮市已有24鄉鎮市，蓋好長照衛福大樓，或正在蓋，或覓得適當土地即將興建，唯獨，埔鹽鄉、永靖鄉喬不攏，一鄉鎮一衛福大樓拼湊不成，對此，衛生局表示，衛福大樓服務對象為老幼婦孺，地點須鄰近衛生所，過於偏僻失去興建意義。

    埔鹽、永靖沒地點可蓋長照衛福大樓，縣府從地政處、財政處管理的縣有地、國有地找尋土地，地政處從縣有土地資料庫，撈出多筆早期縣府接管的農業用地，財政處也從土地資料庫提供數筆公有土地，衛生局評估地段後，局長葉彥伯說，還是沒有很合適。

    葉彥伯說，考量要讓老人方便前往，還要跟衛生所有地緣關係，好比說，衛生所護理師要幫老人打疫苗，地點直接設在同時有不老健身房、日照中心、失智據點的衛福大樓，一站服務到位，如果衛福大樓蓋在鄉偏僻處，失去讓老人在地安養的意義。

    如果到最後都找不著，怎麼辦？葉彥伯說，只好拆開處理，循現有分散式服務運作，日照中心、不老健身房各自找適合的空間，衛生局加強橫向服務的連繫。

    全縣目前二林、溪州、鹿港、埔心的長照衛福大樓，不老健身房和日照中心都在大樓裡面，啟用1年多運作已上軌道，其中，二林的衛福大樓今年再精進，即將啟用托嬰中心，鹿港目前繼續擴建，明年大樓設備更完善。葉彥伯說，其他鄉鎮興建中或與鄉鎮市公所協調溝通中，這幾年會陸續完成建置計畫。

    埔心衛生所樓上就是日照中心，老人白天在日照上課學做DIY課程，頭腦又動手。（衛生局提供）

    埔心衛生所樓上就是日照中心，老人白天在日照上課學做DIY課程，頭腦又動手。（衛生局提供）

    彰化縣二林鎮不老健身房成了在地長者運動增強體力的新天地。（衛生局提供）

    彰化縣二林鎮不老健身房成了在地長者運動增強體力的新天地。（衛生局提供）

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