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    首頁　>　彰化縣

    正妹好辣！鄉間驚見巨幅美女駿馬圖 讓人看到目不轉睛

    彰化縣秀水鄉馬興村出現巨幅美女駿馬圖，超短熱褲美女有雙勾魂的眼，牛仔褲美女清秀水靈，讓人看得目不轉睛。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣秀水鄉馬興村出現巨幅美女駿馬圖，超短熱褲美女有雙勾魂的眼，牛仔褲美女清秀水靈，讓人看得目不轉睛。（記者劉曉欣攝）

    2023/02/22 09:37

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕正妹無誤！彰化縣秀水鄉馬興社區出現巨幅的美女駿馬圖，畫筆下的長髮女子身材婀娜多姿，面貌姣好，尤其是超短褲正妹還有一對勾魂的水汪汪雙眼，讓路過人車都看到目不轉睛！

    這個超吸睛的美女駿馬圖就在馬興村民主街透天民宅的外牆，彩繪高度超過兩層樓，只要行經民主街穿越馬興橋，就可以一眼看到兩位長髮辣妹，其中一位超短褲馬靴正妹，穿著流蘇露背裝，勾著腳站在馬旁，勾魂眼神彷彿就看著過往路人；另一位穿著白色細肩帶上衣的牛仔褲美女，則坐在駿馬上，清純模樣透著水靈氣質。

    秀水鄉馬興村長陳明灶表示，這幅美女駿馬圖是去年彩繪的，由秀水鄉公所補助經費請師傅來畫畫，因為馬興村的村名有個馬字，所以，只有要求彩繪能夠畫上駿馬，彩繪民宅則是好朋友的住家，願意無償提供外牆來彩繪。

    陳明灶說，彩繪只畫駿馬太單調，那到底要搭配什麼才好？在村民集思廣義，覺得駿馬配上美女才會「有看頭」，也比較有創意，民眾覺得只畫一匹馬太孤單，就決定畫兩匹馬，最後拍板確定畫上兩位正妹與兩匹駿馬。

    許多人都覺得彩繪的美女很有明星臉，勾腳美女神似賈永婕，牛仔褲美女則貌似女藝人麻衣，陳明灶笑說，畫師在彩繪時並沒有拿著明星照片在畫，每個人覺得神似的明星也不同，但看到的人，都覺得是美女就對了。

    彰化縣秀水鄉馬興村出現巨幅美女駿馬圖，超短熱褲美女有雙勾魂的眼，牛仔褲美女清秀水靈，讓人看得目不轉睛。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣秀水鄉馬興村出現巨幅美女駿馬圖，超短熱褲美女有雙勾魂的眼，牛仔褲美女清秀水靈，讓人看得目不轉睛。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣秀水鄉馬興村因為有個馬字，馬興橋旁有駿馬，水泥護欄也有彩繪駿馬。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣秀水鄉馬興村因為有個馬字，馬興橋旁有駿馬，水泥護欄也有彩繪駿馬。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣秀水鄉馬興村因為有個馬字，馬興橋旁有駿馬，水泥護欄也有彩繪駿馬。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣秀水鄉馬興村因為有個馬字，馬興橋旁有駿馬，水泥護欄也有彩繪駿馬。（記者劉曉欣攝）

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