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    首頁　>　彰化縣

    雨傘節眼鏡蛇大舉出沒自行車道 民：被咬到穩死

    芬園鄉貓羅溪堤防自行車道近來雨傘節、眼鏡蛇大舉出沒，民眾憂心被咬到後果不堪設想。（陳姓民眾提供）

    芬園鄉貓羅溪堤防自行車道近來雨傘節、眼鏡蛇大舉出沒，民眾憂心被咬到後果不堪設想。（陳姓民眾提供）

    2023/02/22 08:07

    〔記者湯世名／彰化報導〕驚！近來有釣客在彰化縣芬園鄉舊社、竹林村附近水域釣魚時，多次目擊名列台灣6大毒蛇的眼鏡蛇、雨傘節頻繁出沒在自行車道上，由於平日與假日都有許多長輩、小孩在沿線騎車健行，釣客懷疑最近毒蛇大舉出沒，可能與部分民間團體為做功德把毒蛇帶來這裡放生有關，憂心一旦被咬「穩死的」，呼籲民眾提高警覺。

    1名愛好攝影的陳姓民眾到芬園鄉貓羅溪畔拍攝水牛群時，遇到釣客示警說，舊社村、竹林村之間的堤防自行車道最近都可看到雨傘節、眼鏡蛇，陳姓民眾多次到自行車道勘查，果真發現雨傘節、眼鏡蛇在自行車道上爬行，雨傘節動輒長逾1米，相當恐怖，甚至還有雨傘節慘遭路殺，景象駭人。

    陳姓民眾指出，堤防自行車道平日有不少南投、芬園當地民眾會去騎車、健行或遛狗，若這些蛇都沒有毒就算了，但雨傘節、眼鏡蛇名列台灣6大毒蛇中，一旦被咬到延誤救治，後果不堪設想。有釣客向他說，以往這裡鮮少看到雨傘節、眼鏡蛇，最近卻頻繁出沒，或許與冬天將過蛇類甦醒有關，但他們強烈懷疑是民間團體帶著毒蛇來貓羅溪放生，雖說是要做功德，但對人類來說具有高度危險性，實在很要不得，除期望相關單位前來協助清除毒蛇，也呼籲民眾經過自行車道沿線時要提高警覺。

    芬園鄉貓羅溪堤防自行車道近來雨傘節、眼鏡蛇大舉出沒，雨傘節動輒長逾1米，相當可怕。（陳姓民眾提供）

    芬園鄉貓羅溪堤防自行車道近來雨傘節、眼鏡蛇大舉出沒，雨傘節動輒長逾1米，相當可怕。（陳姓民眾提供）

    自行車道沿線除常見雨傘節、眼鏡蛇爬行，甚至還有雨傘節慘遭路殺，景象駭人。 （陳姓民眾提供）

    自行車道沿線除常見雨傘節、眼鏡蛇爬行，甚至還有雨傘節慘遭路殺，景象駭人。 （陳姓民眾提供）

    貓羅溪堤防自行車道沿線還有雨傘節慘遭路殺，景象駭人。 （陳姓民眾提供）

    貓羅溪堤防自行車道沿線還有雨傘節慘遭路殺，景象駭人。 （陳姓民眾提供）

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