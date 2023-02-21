種櫻花生菜瓜？員林秘境冒奇景 20年櫻花樹長出4顆大菜瓜

爬上櫻花樹上的菜瓜成長不受影響，體型還比一般的菜瓜大上不少。（記者陳冠備攝）

2023/02/21 20:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕櫻花季來臨，彰化縣員林市湖水里有處櫻花林盛開，粉紅秘境美景引人入勝，不過近日有棵櫻花樹的樹頂上，竟然掛著了4顆大菜瓜，令不少賞花民眾見了嘖嘖稱奇，到底是怎麼長出來的？

員林百果山古厝櫻花近日進入開花期，遊客沿著鵝卵石石階登高賞花別有風情，遊客絡繹不絕，不過近日卻出現比美景更吸睛的「奇景」，原來有一棵種植20年的櫻花樹，在樹的最高處冒出了4顆綠色菜瓜，而且任憑風吹也不墜落，在一片粉紅花海下形成強烈對比。

古厝主人吳黃秀齡表示，這片櫻花林種植約20年，約有30棵，其中一棵種在後方倉庫旁，因為空間大，又在櫻花樹周邊種菜瓜等蔬菜，有時菜瓜吃不完，就拿來做菜瓜布，還會分送給鄰居，去年10月菜瓜採收期結束，以為都沒有菜瓜了，沒想到今年2月櫻花開花，才看見還有4顆碩大的菜瓜掛在3樓高的樹上。

吳黃秀齡說，菜瓜藤蔓延很快，研判這4顆菜瓜應在去年10月前就結瓜，因為被綠色樹葉擋住都沒發現，直到樹葉掉光開花才突顯出來，可是發現了身邊也沒這麼高的工具可以採摘，只能等其自然掉落，剛好遇上花季，沒想到成為另類賞花奇景，也歡迎大家來看「櫻花菜瓜」啦。

田尾鳳凰花園業者許再生表示，俗話說「種匏瓜生菜瓜」，其實是菜瓜屬攀緣性藤本狀草本植物，其莖伸長可達 10 多公尺，研判該櫻花種在菜瓜園旁，平時養分充足，且菜瓜藤吸水性極強，即使爬到3樓高樹梢結瓜，仍可順利結瓜，不過4顆菜瓜比一般體型大上不少，從櫻花樹上長出來更增添奇趣。

菜瓜藤沿著櫻花爬上3樓高樹梢，並順利結瓜，成為「櫻花生菜瓜」奇景。（記者陳冠備攝）

員林百果山古厝櫻花盛開，不過有棵櫻花樹的樹頂上，竟然長出了4顆大菜瓜，令遊客們嘖嘖稱奇。（記者陳冠備攝）

古厝主人吳黃秀齡表示，平時就在櫻花樹下種菜瓜，沒想到藤蔓會爬這麼高，才會造成種櫻花生菜瓜的奇景。（記者陳冠備攝）

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