彰化運維港有碼頭沒航道 王惠美向陳建仁報告爭取29億經費

行政院長陳建仁參訪彰化縣秀水鄉馬興社區，縣長王惠美（右二）把握機會爭取六大建設。（記者劉曉欣攝）

2023/02/21 15:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化漁港蓋好的彰濱風電運維港空有碼頭沒有航道，引發各界關注，縣長王惠美今天向行政院長陳建仁親自報告，王惠美強調，今年9月第一條航道會完工通航，但第二期工程還少29億經費，希望中央能給予協助。

陳建仁今天到彰化縣秀水鄉馬興社區參訪，王惠美大讚「暖男」院長最接地氣、最親民，隨後就為縣民請命，拜託院長協助彰化發展，讓彰人的生活更好。

王惠美表示，彰化漁港按照契約是今年9月第一條航道會完工，當時中央政策規劃有一半的經費作運維港，只要航道一完工便馬上通航，但第二期漁港工程還缺少29億的工程款，希望中央能給予協助，畢竟漁港是漁民的生計主要來源。

除了彰化漁港以外，王惠美也提出中捷綠線延伸彰化、二林精密園區、綠能稅、中興莊、農業智慧園區等訴求；王惠美指出，有600公頃的二林精密園區，只開發了200公頃，一直都沒有對環評做大會審議，彰化全力配合發展綠能，縣民都在等待綠能稅的回饋。

王惠美表示，有關彰南智慧農業園區，希望中央能夠有相關政策；而中興莊配合國防部進行眷村改革，財政部卻突然要收2億多的土地費用；最後是希望能夠加速台中綠線捷運延伸到彰化，讓彰化人的生活能夠更好。

彰化縣長王惠美親自說明為何彰化運維港有碼頭沒航道，因為契約規定今年9月第一條航道就會通行。（記者劉曉欣攝）

施工中的彰化漁港，航道工程趕不上運維港碼頭，鬧出有碼頭沒航道。（圖由縣府提供）

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