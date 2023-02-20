前彰化和美鎮長阮厚爵 宣布爭取藍軍立委提名

前彰化縣和美鎮長阮厚爵全力爭取立委提名，近來經常與縣議員妻子林小琪一起跑行程。（記者劉曉欣攝）

2023/02/20 18:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕距離2024年立委選舉剩下不到1年，前彰化縣和美鎮長阮厚爵正式宣布，將全力爭取國民黨彰化縣第一選區立委提名；被點名的鹿港鎮長許志宏則表示，先做好鎮長工作；而縣府參議、前立委柯呈枋則強調，他的戶籍仍在伸港鄉，期許有意願的人都能互相加油！

阮厚爵連任兩屆和美區的縣議員，轉換跑道參選和美鎮長，也在去年兩屆任滿，妻子林小琪則在去年底首次參選，就以第一高票當選和美區縣議員。長期深耕和美地區的阮厚爵，今年在鹿港區掛起多塊大型看版，就是作為打開鹿港區知名度的準備。

阮厚爵表示，他在2011年就爭取第一選區（鹿港區、和美區）立委提名，最後由當時的鹿港鎮長王惠美出線並當選，他在相隔12年再度爭取立委提名，這次他提前做好準備，很早就開始在鹿港區布局，去年就陸續到鹿港區跑攤，今年初先以「賀新春」看板跟大家問好，下個月將會全新看板上架，全力爭取國民黨的立委提名。

而連任成功的國民黨籍鹿港鎮長許志宏，今年也多次到福興鄉、秀水鄉跑攤，引起鄉親高度關注，認為許志宏在為下一步鋪路，準備轉換跑道參選立委或是縣議員；對此，許志宏指出，目前他就是先做好鎮長工作，到其它鄉鎮跑攤通常都是有親友關係。

許多人也關心前立委柯呈枋的最新動向，更傳出柯呈枋的戶籍都遷到彰化市了，對此，柯呈枋今天接受記者電訪，柯呈枋強調，他的戶籍一直都在伸港鄉，從來都沒有變過，他目前是縣府參議，全縣跑透透，沒有侷限在鹿港或是和美，至於會不會參選，他認為國民黨的機制都是先協調再說，他跟有意願參選的人都是好朋友，大家互相加油。

彰化縣第一選區現任立委是陳秀寶，陳秀寶曾任縣議員，父親陳進丁也曾任立委，陳秀寶2020年選戰擊敗柯呈枋，陳秀寶強調，她會做好立委份內的工作，一起爭取選民的認同。

民進黨籍福興鄉長蔣煙燈去年底順利連任，看板也出現在和美鎮，一度引發各界討論，蔣煙燈指出，他全力支持陳秀寶連任立委，看板是他與副總統賴清德、縣議員賴清美的共同看板，那是因為他與賴清美都支持賴副總統，他又是彰化縣好德做工行善團協會理事長，看板才會出現在和美，他會支持陳秀寶選立委。

前彰化縣和美鎮長阮厚爵在鹿港區掛起大型看板，阮厚爵宣布將爭取國民黨立委提名。（記者劉曉欣攝）

民進黨彰化縣立委陳秀寶將全力做好份內工作，爭取連任。（圖取自陳秀寶臉書）

前立委、彰化縣參議柯呈枋強調自己的戶籍沒有遷，他與有意參選的人都互相加油。（取自柯呈枋臉書）

鹿港鎮長許志宏連任成功，被外界關切他的下一步，許志宏強調先做好鎮長工作。（圖取自許志宏臉書）

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