為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　彰化縣

    用路人注意！228連假國1埔鹽系統交流道封閉 替代道路出爐

    國道1號埔鹽系統交流道南向入口管制與替代道路。（彰化縣警局提供）

    國道1號埔鹽系統交流道南向入口管制與替代道路。（彰化縣警局提供）

    2023/02/20 09:04

    〔記者湯世名／彰化報導〕用路人注意！228連續假期要到了，因應國道返鄉出遊車潮，省道台76線東西向快速道路埔鹽系統將於25日及26日每天5時至12時封閉南下匝道，另於27日及28日每天12時至21時封閉北上匝道，用路人可於封閉時段利用鄰近交流道上國道1號高速公路。

    彰化縣警局交通隊指出，為因應228連續假期交通狀況，自25日至28日為期4天加派警力執行交通疏導，以「交通順暢」為服務主軸，針對轄內各重要道路、風景遊憩地區規劃交通疏導作為，提供出遊民眾規劃旅程。

    台76線欲轉國1南下，可由台76線埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線（員鹿路）→國1員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線（彰水路、東環路）→左轉縣148線（員鹿路）→國1員林交流道。台76線欲轉國1北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線（彰水路）→國1彰化交流道，或左轉縣144線（員大排道路）→台61線。

    替代道路部分，則建議員林、溪湖地區民眾改道行駛縣148線（員鹿路）、台1線（中山路）、台19線（彰水路）、縣150線（斗苑路），選擇由北斗交流道上國1。彰化地區民眾改道行駛縣138甲線（線東路），選擇由和美交流道上國道3號，或行駛台19線（彰水路）、縣142線（彰鹿路）、縣144線（員大排道路），改走台61線西濱快速公路。鹿港地區民眾改道行駛縣144線（員大排道路），選擇改走台61線西濱快速公路。

    熱門景點鹿港古蹟區（天后宮），周邊道路會因應人潮管制車輛進入，鹿港鎮公所於市區內共規劃15處停車場（中正路與鹿草路口有大型免費停車場）。外縣市遊客由國1下彰化交流道→往西行駛彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線及台61線→接縣144線道路進入鹿港。

    芳苑濕地海空步道交通動線及疏導，由台61線西濱快速公路下芳苑交流道→沿台17線南下→續行芳漢路2段→右轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場，沿途設有停車導引指示牌。由平面道路，台17線北上→左轉縣150線斗苑路→右轉芳漢路2段→左轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場。由縣150線斗苑路西行→右轉芳漢路2段→左轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場。

    2023彰化月影燈季交通動線及提醒，八卦山大佛風景區主要道路（卦山路），連假期間將視車流狀況，實施單向通行措施，管制車輛由前山卦山路（東民街端）上山、後山卦山路（公園路端）下山；若民眾自行開車前往，因山上停車空間有限，建議可多加利用山下鄰近會場的停車場停放車輛，再步行前往會場賞燈。外縣市遊客由國1下彰化交流道→往北行駛中華西路（或利用台19線）→接台1線進入彰化市區。

    國道1號埔鹽系統交流道北向入口管制與替代道路。（彰化縣警局提供）

    國道1號埔鹽系統交流道北向入口管制與替代道路。（彰化縣警局提供）

    月影燈季停車規劃。（彰化縣警局提供）

    月影燈季停車規劃。（彰化縣警局提供）

    月影燈季活動單向管制。（彰化縣警局提供）

    月影燈季活動單向管制。（彰化縣警局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    228連假桃園省道疏運措施 公總一工處報你知
    2023/02/16 18:10

    228連假桃園省道疏運措施 公總一工處報你知
    228連假省道估24路段易塞 公總推87條客運享85折等優惠
    2023/02/16 16:48

    228連假省道估24路段易塞 公總推87條客運享85折等優惠

    珍稀澄湖畔觀湖豪墅 頂峰圈蒐藏傳承
    台鐵228連假加開17列自強號 2/17凌晨0時開放訂票
    2023/02/15 18:28

    台鐵228連假加開17列自強號 2/17凌晨0時開放訂票
    228連假 國5估25日早上5點開始塞
    2023/02/10 11:20

    228連假 國5估25日早上5點開始塞
    228連假疏運期高鐵再增開6班車 2/11起開放購票
    2023/02/09 13:15

    228連假疏運期高鐵再增開6班車 2/11起開放購票
    因應228連假南橫車流 28日梅山口至向陽路段管制取消
    2023/02/08 09:42

    因應228連假南橫車流 28日梅山口至向陽路段管制取消
    彰化縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播