用路人注意！228連假國1埔鹽系統交流道封閉 替代道路出爐

國道1號埔鹽系統交流道南向入口管制與替代道路。（彰化縣警局提供）

2023/02/20 09:04

〔記者湯世名／彰化報導〕用路人注意！228連續假期要到了，因應國道返鄉出遊車潮，省道台76線東西向快速道路埔鹽系統將於25日及26日每天5時至12時封閉南下匝道，另於27日及28日每天12時至21時封閉北上匝道，用路人可於封閉時段利用鄰近交流道上國道1號高速公路。

彰化縣警局交通隊指出，為因應228連續假期交通狀況，自25日至28日為期4天加派警力執行交通疏導，以「交通順暢」為服務主軸，針對轄內各重要道路、風景遊憩地區規劃交通疏導作為，提供出遊民眾規劃旅程。

台76線欲轉國1南下，可由台76線埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線（員鹿路）→國1員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線（彰水路、東環路）→左轉縣148線（員鹿路）→國1員林交流道。台76線欲轉國1北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線（彰水路）→國1彰化交流道，或左轉縣144線（員大排道路）→台61線。

替代道路部分，則建議員林、溪湖地區民眾改道行駛縣148線（員鹿路）、台1線（中山路）、台19線（彰水路）、縣150線（斗苑路），選擇由北斗交流道上國1。彰化地區民眾改道行駛縣138甲線（線東路），選擇由和美交流道上國道3號，或行駛台19線（彰水路）、縣142線（彰鹿路）、縣144線（員大排道路），改走台61線西濱快速公路。鹿港地區民眾改道行駛縣144線（員大排道路），選擇改走台61線西濱快速公路。

熱門景點鹿港古蹟區（天后宮），周邊道路會因應人潮管制車輛進入，鹿港鎮公所於市區內共規劃15處停車場（中正路與鹿草路口有大型免費停車場）。外縣市遊客由國1下彰化交流道→往西行駛彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線及台61線→接縣144線道路進入鹿港。

芳苑濕地海空步道交通動線及疏導，由台61線西濱快速公路下芳苑交流道→沿台17線南下→續行芳漢路2段→右轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場，沿途設有停車導引指示牌。由平面道路，台17線北上→左轉縣150線斗苑路→右轉芳漢路2段→左轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場。由縣150線斗苑路西行→右轉芳漢路2段→左轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場。

2023彰化月影燈季交通動線及提醒，八卦山大佛風景區主要道路（卦山路），連假期間將視車流狀況，實施單向通行措施，管制車輛由前山卦山路（東民街端）上山、後山卦山路（公園路端）下山；若民眾自行開車前往，因山上停車空間有限，建議可多加利用山下鄰近會場的停車場停放車輛，再步行前往會場賞燈。外縣市遊客由國1下彰化交流道→往北行駛中華西路（或利用台19線）→接台1線進入彰化市區。

國道1號埔鹽系統交流道北向入口管制與替代道路。（彰化縣警局提供）

月影燈季停車規劃。（彰化縣警局提供）

月影燈季活動單向管制。（彰化縣警局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法