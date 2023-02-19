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    首頁　>　彰化縣

    硬幣大盜！彰化縣自助洗車場接連遭竊 業者熬夜抓賊

    彰化縣接連傳出自助洗車場投幣箱遭宵小撬開，偷走大批硬幣，業者人心惶惶。 （吳姓業者提供）

    彰化縣接連傳出自助洗車場投幣箱遭宵小撬開，偷走大批硬幣，業者人心惶惶。 （吳姓業者提供）

    2023/02/19 22:39

    〔記者湯世名／彰化報導〕偷硬幣大盜！彰化縣秀水鄉去年底發生自助洗車場投幣箱遭宵小撬開，偷走大批硬幣，警方雖然逮捕1名嫌犯，不料永靖、鹿港與秀水等地卻接連傳出相同竊案，令業者人心惶惶，直呼歹徒實在誇張，有人直接睡在洗車場抓賊，鹿港警方則指出，他們已鎖定特定嫌犯，擴大追查中。

    秀水鄉去年11月下旬到月底之間接連發生3起洗車場投幣機竊案，其中1家洗車場還連續遭竊2次，兩家業者統計共損失13萬餘元，警方調閱監視器，發現是1名男子開著賓士車三更半夜到洗車場，趁四下無人之際，以鐵製工具撬開投幣機，取走裡面的硬幣。警方以車追人，循線將男子查獲到案，移送彰化地檢署偵辦。

    不過相關竊案卻仍陸續傳出，據1名吳姓業者指出，有1名同業在鹿港鎮開自助洗車場，本月初接連遭小偷潛入撬開投幣箱，損失3萬多元硬幣；他自己在秀水等4間洗車場也被偷，其中1間洗車場才剛新設的6台投幣箱被撬開，損失慘重。

    業者說，由於自助洗車場投幣箱硬幣接連遭竊，業界人心惶惶，有業者半夜乾脆直接到洗車場過夜抓賊，還有業者整夜監看監視器，但仍只能治標，希望警方能把歹徒繩之以法。

    鹿港警方則表示，永靖鄉不久前也發生自助洗車場投幣箱硬幣遭竊，當時有通知1名涉案男子到案，訊後依竊盜罪嫌函送法辦，沒想到該名男子食髓知味，又到北彰化連續犯下多起相關竊案，他們已鎖定該名男子行蹤，擴大追查中，盡快將男子查獲到案。

    彰化縣接連傳出自助洗車場投幣箱遭宵小撬開，小偷以切割器材撬開投幣箱時還冒出火花，接著偷走硬幣。 （吳姓業者提供）

    彰化縣接連傳出自助洗車場投幣箱遭宵小撬開，小偷以切割器材撬開投幣箱時還冒出火花，接著偷走硬幣。 （吳姓業者提供）

    彰化縣多家自助洗車場投幣箱遭宵小撬開，竊走硬幣，業界人心惶惶。 （吳姓業者提供）

    彰化縣多家自助洗車場投幣箱遭宵小撬開，竊走硬幣，業界人心惶惶。 （吳姓業者提供）

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